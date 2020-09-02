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Экскурсии вместо продуктовых наборов: в "Слуге народа" придумали новый вид агитации

Днепр, Среда 02 сентября 2020 17:08
Экскурсии вместо продуктовых наборов: в "Слуге народа" придумали новый вид агитации
В "Слуга народа" предлагают людям экскурсии с Днепра в Харьков
Автор: Styler

Людей возят под предлогом того, чтобы те могли сравнить обустройство городов

Народный депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко организовывает бесплатные экскурсии из Днепра в Харьков. Людей возят под предлогом того, чтобы те могли сравнить обустройство городов.

Чтобы записаться на экскурсию, необходимо в онлайн-анкете указать свое имя, фамилию, отчество, а также серию и номер паспорта. Последнее якобы необходимо для страховки.

Экскурсии вместо продуктовых наборов: в &quot;Слуге народа&quot; придумали новый вид агитации

Стоит также обратить внимание на то, что при посадке на автобус не проверяют списки. Причем случай не единичный. О подобном писали многие из тех, кто отправился на экскурсию Нестеренко.

Экскурсии вместо продуктовых наборов: в &quot;Слуге народа&quot; придумали новый вид агитации

Координатор гражданской сети "ОПОРА", которая следит за прозрачностью избирательного процесса, Вадим Головченко предполагает, что подобный сбор данных может быть агитацией одного из вероятных кандидатов на местных выборах, ведь Нестеренко рассматривался Зе-командой в таком ключе.

Примечательно, в положительном отношении тех, кто съездил в Харьков, к Нестеренко сомневаться не приходится - достаточно прочитать восторженные комментарии Facebook-группе, где координируются экскурсии. Плюс, в группе периодически постят политическую агитацию Нестеренко. Например, оплаченную рекламу материала одной из городских газет, где транслируется спич народного депутата и рассказывается об экскурсиях в Харьков.

Также важно выделить момент с серией и номером паспорта. Ведь именно по паспортным данным избирателю выдают бюллетень для голосования на участке. С учетом того, что областную и городскую избирательные комиссии возглавили представители "Слуги народа", появляется вероятность фальсификаций при помощи использования этих данных.

Экскурсии вместо продуктовых наборов: в &quot;Слуге народа&quot; придумали новый вид агитации

Напомним, Кирилл Нестеренко с момента избрания в Раду находится в близких отношениях со Святославом Олейником, который баллотируется первым номером в облсовет от "Слуги народа".

Экскурсии вместо продуктовых наборов: в &quot;Слуге народа&quot; придумали новый вид агитации

До выборов осталось два месяца, а через экскурсии в Харьков уже прошло четыре тысячи человек, что составляет 0,5% всех избирателей в городе. Если экскурсии продлятся до выборов, эта цифра может вырасти, минимум, в два раза.

Отметим, что в 2015 году партия "Видродження", под стягами которой Олейник шел в Днепропетровский областной совет, также отметилась массовой раздачей аптечек и бесплатного медобслуживания для пенсионеров. Тогда ездили автобусы с символикой партии, а аптечки вместо гречки раздавали сами кандидаты.

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