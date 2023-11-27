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Экс-муж известной телеведущей демобилизовался с фронта: что известно

Соломия Витвицкая с бывшим мужем (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно рассекретила свои доходы, заявила, что ее бывший муж Влад Кочатков демобилизовался с фронта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий звезды для OBOZ.ua.

Почему Влад Кочатков прекратил службу

По словам знаменитости, ее экс-муж демобилизовался из-за личных причин. Каких именно - она уточнять не стала.

"Мой бывший муж недавно демобилизовался. Насколько мне известно, по семейным обстоятельствам. С прошлой недели уже не военный ВСУ", - поделилась Витвицкая.

Соломия Витвицкая с бывшим мужем (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

О прекращении службы сообщил в своих соцсетях и сам Кочатков.

Он сказал, что добровольно вступил в ряды ВСУ, и так же по своему желанию ушел оттуда.

Однако в любой момент Влада могут снова забрать на передовую.

Влад Кочатков (фото: instagram.com/vladkochatkov)

"Я больше не мобилизован. Итак, добровольно пришел - добровольно и ухожу. Все легально. Полтора года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни по чему скучать не буду. Хотя все же буду - это по мощным и уникальным людям, с которыми имел дела... На учете я все же стою. И в случае чего - меня снова заберут. Такая жизнь" - отметил бывший Соломии.

Напомним, что Соломия Витвицкая и Владислав Кочатков были женаты восемь лет перед тем, как официально разорвать свои супружеские отношения в 2020 году.

Соломия Витвицкая с бывшим мужем (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

После этого бывший муж звезды волонтерил, но довольно быстро стал военнослужащим.

Сама телеведущая тоже активно занималась волонтерской деятельностью, чем и занимается сейчас.

Недавно Витвицкая призналась в романе с россиянином.

Также мы рассказывали, что известная артистка родом из Киева выступила в Москве и попала в скандал.

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