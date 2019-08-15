"Йому подобається, коли я без одягу": Брежнєва вразила зізнаннями про Меладзе

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка прикрасила обкладинку глянцю і розговорилася про сімейне життя

Віра Брежнєва давно вважається однією з найкрасивіших жінок шоу-бізнесу - вона регулярно захоплює шанувальників сяючим зовнішнім виглядом, витонченою фігурою і стильними образами. Раніше співачка зізнавалася, що в зрілому віці хоче бути схожою на свою маму, адже та чудово виглядає. При цьому про особисте життя 37-річна артистка вважає за краще особливо не розповідати, і навіть про її весілля з 56-річним продюсером Костянтином Меладзе фанати дізналися постфактум. Однак іноді вона все ж таки робить виключення і ділиться цікавими подробицями сімейного життя.

Нещодавно Брежнєва прикрасила обкладинку російської версії глянцевого журналу Vogue, а також дала виданню інтерв'ю, в якому поміркувала про жіночу красу і розповіла про шлюб з Меладзе. За словами виконавиці, її чоловік - справжня опора для неї.

"Я потребую чоловічої енергії. Для мене важливо бути поруч з сильним чоловіком, який піклується про мене і підтримує. Мій чоловік за останні кілька років став для мене справжньою опорою. Але в моєму житті були різні етапи. Після розлучення я залишилася одна з двома дітьми і сама не помітила, як перетворилася в ту саму жінку, яка коня на скаку зупинить і все може сама. І я зрозуміла, що не хочу нею бути. Так, я сильна, але іноді хочу бути слабкою поруч з сильним чоловіком. Мені подобається, коли чоловік доглядає за жінкою, коли він робить їй компліменти і дозволяє їй відчувати себе особливою", - зізналася Віра.

Фото: Костянтин Меладзе, Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Далі вона і зовсім розговорилася і повідала, що Костянтин дуже любить, коли вона ходить по хаті гола, адже він вважає її найкращою на планеті.

"Мій чоловік каже, що найкрасивішою я буваю зранку, коли у мене розпатлане волосся і немає ні грама косметики. Йому подобається, коли ми наодинці і я без одягу, і його зовсім не хвилює, чи є у мене кубики преса. А нещодавно він прислав моє фото з підписом: "Це фото треба послати в космос. Щоб інопланетяни відразу полюбили людей..." Після таких слів я дійсно відчуваю себе найгарнішою на світі, і не важливо, є у мене зморшки чи ні", - каже артистка.

Фото: Костянтин Меладзе, Віра Брежнєва (instagram.com/meladzemusic)

До речі, для обкладинки вона позувала в максимально натуральному образі: з легким, непомітним макіяжем і мокрим волоссям. На фото можна розгледіти її зморшки.

"Ніколи не відчувала себе такою красивою, як зараз, у свої тридцять сім років. Ніколи не була так задоволена своїм відображенням у дзеркалі і так впевнена в собі. Навіть при тому, скільки різних титулів найкрасивішої жінки країни я отримувала за всі роки, що перебуваю на сцені. Читачі одного відомого чоловічого журналу привласнювали мені це звання тричі. Відчувала я себе королевою краси? Я про це навіть не замислювалася. Мене запитували: як це — бути найкрасивішою? Я не знала. Тоді я більше концентрувалася на своїх недоліках. І тільки в останні роки стала усвідомлювати, що в цій неідеальності наша краса. Я виросла з усіх кліше і стереотипів, усього напускного, нарешті я чесна з собою. Я бачу в дзеркалі зморшки, і мені вони подобаються, тому що вони мої, і я люблю себе такою, яка я є", - зазначила Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (vogue.ru)

Проте при цьому вона дуже багато сил вкладає в те, щоб підтримувати свою форму і красу - адже це все не дається просто так, особливо після 30 років.

"Але це не означає, що я не працюю над своєю зовнішністю. Навпаки, після тридцяти у жінки з'являється ще одна робота — над своїм здоров'ям та тілом. Відчувати гнучкість тіла, кожен його м'яз, тонус, насичувати своє тіло корисною їжею — для мене це важливіше за будь-якого іншого догляду за собою. Це вимагає зусиль, сили волі, не можна бути одночасно ледачим і підтягнутим. Для мене це стало певним ритуалом — дивитися на себе в дзеркало і бачити тіло, яке я "зліпила" сама завдяки турботі про нього", - розповіла співачка.

Фото: Віра Брежнєва (vogue.ru)

Деякі свої секрети краси вона також розкрила.

"Я багато років займаюся спортом і зібрала свою ідеальну добірку фізичного навантаження — це пілатес, заняття на тренажері Gyrotonic, який впливає на хребет, і заняття в басейні. Я постійно подорожую і, приїхавши в нове місто, шукаю студію пілатеса поблизу", - зізналася зірка.

Фото: Віра Брежнєва (vogue.ru)

Нагадаємо, Віра Брежнєва зачарувала total white луком в стилі 90-х на фестивалі "Спека" в Баку.

А до цього Віра Брежнєва схвилювала мережу "гарячим" фото в купальнику. 37-річна співачка оригінально похвалилася ідеальною фігурою.