"Важливу роль відіграє чоловік": Віра Брежнєва розговорилася про відвідини психолога

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва зазначила, що прочитала багато книг по психології

Віра Брежнєва після визнання про Меладзе, якому подобається його дружина без одягу, зважилася на нове одкровення. На цей раз Брежнєва чесно зізналася, що кілька років вона відвідувала психолога. І робила це для того, щоб нарешті позбутися образ минулого і стати більш гармонійною особистістю.

Так, співачка підкреслила, що психолог їй допомагав позбутися від "всіх образ і психологічних вузлів". Про це співачка розповіла в інтерв'ю російському Vogue.

“Кілька років я відвідувала психолога, з яким ми опрацьовували переживання дитинства, юності. Позбувшись від всіх цих образ і психологічних вузлів, я стала більш гармонійною, спокійною і, як наслідок, навчилася любити себе і приймати такою, яка є. Важливу роль у цьому відіграє чоловік, який знаходиться поряд з жінкою", - каже Брежнєва.

До речі, цієї ж цитатою Брежнєва поділилася на своїй сторінці в мережі instagram. І супроводжувала його фото, на якому трохи стомлено дивиться в кадр.

Віра Брежнєва розповіла, як позбулася психологічних умо (фото: instagram.com/ververa)

Більше того, співачка також поміркувала на тему впевненості. За словами Брежнєвої, впевненість не приходить просто так з віком. Це тривала робота над собою. І сама Брежнєва прочитала чимало книг по психології.

Також співачка перерахувала книги, з яких почалося її самопізнання.

“Впевненість у собі не приходить просто так з віком, це довга робота над собою. Я прочитала багато книг по психології, самореалізації, про материнство. Адже чим гармонійніше наші відносини з дітьми, тим краще ми себе почуваємо. Почалося все в юності з "Трансерфінга реальності" Зеланда, далі про дітей "Таємна опора" Петрановськоъ, "Сучасні діти і їх несучасні батьки" Млодік, про можливості нашого мозку "Червона пігулка" Курпатова", - зазначає Брежнєва.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Але незважаючи на все це, Брежнєва все одно потребує сильної опори поруч.

“Я потребую чоловічої енергії. Для мене важливо бути поруч з сильним чоловіком, який піклується про мене і підтримує. Мій чоловік за останні кілька років став для мене справжньою опорою", — каже Віра.

Шанувальники ж Віри поспішили прокоментувати її новий пост по "темі психології":

"Як раз наш психологічний стан і впливає на те, який чоловік поряд з нами!"

“Це означає, що розлучення і нові відносини це нормально. Змінюється психологічний стан, змінюється відчуття себе, змінюється оточення і як наслідок чоловік... Якщо він не вписується в картину світу і відчуття?"

“Невже вам потрібен психолог, щоб зрозуміти і полюбити себе! Здивована.. ви чудова"

“Повністю згодна! Це я відчула на собі!!! Всім люблячих і турботливих чоловіків!!!"

"Спасибі, що ділитесь таким таємним"

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

Нагадаємо, що на даний момент Віра Брежнєва перебуває в шлюбі з відомим російським композитором Костянтином Меладзе. При цьому Брежнєва і Меладзе таємно розписалися в жовтні 2015 року. А от весілля пройшло в Італії в колі найближчих.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зачарувала total white луком в Баку. Артистка запалює на фестивалі "Спека".