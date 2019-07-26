Екс-"ВІА Гра" блиснула пишним бюстом: пікантне фото

Сєдокова показала груди крупним планом і викликала неоднозначну реакцію мережі
Анна Сєдокова, яка була солісткою складу "ВІА Гри", опублікувала для своїх шанувальників пікантне фото, на якому її груди видно крупним планом. Відповідний пост співачка розмістила в соціальній мережі Instagram.
"Іноді побудувати прибуткову бізнес-імперію легше, ніж зібрати трьох дітей на ринок", - написала Сєдокова під знімком.
Підписники миттю відреагували на побачене. Коментатори поділилися на два табори: одні почали вишукувати недоліки, інші, навпаки, відзначили, що виконавиця добре виглядає:
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Раніше Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем.
Нагадаємо, що вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі.
Також Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.