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Як у дешевому порно: вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі (відео)

STYLERПерсони    07.07.2019 - 11:14
Як у дешевому порно: вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі (відео)
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova))

Сєдокова нарвалася на жорстку критику

Анна Сєдокова, яка "славиться" своєю надмірною вульгарністю, на цей раз й зовсім перейшла всі межі. Так, співачка опублікувала в Instagram відео, яке викликало гнів фанатів.

"Сьогодні в Одесу ми приїхали великим складом. Великим і дуже гарним", - написала артистка під роликом.

Анна Седокова (відео: instagram.com/annasedokova)

Користувачі були шоковані від побаченого. Багато хто зауважив, що співачка перейшла всі можливі межі допустимого і веде себе зовсім не так, як личить жінці в її віці:

  • Зовсім з глузду з'їхала, можна бути сексуальною на грані фолу, як це робить Мадонна, але тут, як у дешевих німецьких порно, навіть противно й гидко стає.
  • Аня! Зупинись! Це відштовхує від тебе!
  • Те, як Ви останнім часом позиціонуєте свою сексуальність - це просто жахливо і без смаку.
  • А якщо ваша дочка побачить цей бруд?
  • Мені соромно за такі кліпи.

Як у дешевому порно: вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі (відео)

Анна Седокова (скріншот: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Сєдокову рознесли за вульгарний кліп "ЯЖЕМАТЬ". При цьому артистка відзначила, що її кліп є викликом і їй все одно на негативну реакцію.

Раніше повідомлялося про те, що Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.

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