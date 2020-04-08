Екс-ведуча "Орла і решки" розповіла про карантин в Італії

Карантин в Італії посилили після стрімкої кількості хворих коронавірусом. На даний час там вже майже 140 тисяч заражених, з яких понад 17 тисяч померли. Відома українська телеведуча Жанна Бадоєва розповіла про ситуацію в країні, де вона живе з родиною.

Екс-зірка програми "Орел і решка" розповіла, що жорсткий карантин був введений в березні, і люди вже сильно втомилися від цього. Усім доводиться сидіти вдома, тому почастішали випадки домашнього насильства.

Бадоєва зауважила, що спілкується з людьми і багато скаржаться на те, що їм важко сидіти вдома разом зі своїми другими половинками. Крім того, у людей почали здавати нерви, і вони можуть виливати свій негатив тільки на тих, хто знаходиться з ними поруч. Про це телеведуча розповіла в інтерв'ю російській журналістці Ірині Шіхман.

Жанна Бадоєва розповіла про карантин в Італії (відео: YouTube)

Італійці сидять вдома і виходять тільки в магазини чи аптеки за спеціальним дозволом. Вона також сподівається, що в кінці квітня карантин закінчиться, і всі зможуть знову вести звичний спосіб життя.

"Я знаю, що існує три етапи цього вірусу. Перший, коли заражена дуже велика кількість людей. Другий - половина, а третій, коли ніхто. І мені сказали, що наша зона увійшла вже на другу стадію", - розповіла Бадоєва.

Нагадаємо, що мер Миколаєва пояснив, чому в місті та області, як і раніше, жодного хворого коронавірусом.