Екс-наречена Володимира Кличка шокувала своїм зовнішнім виглядом (фото)

Хайден Панеттьєрі шокує публіку своєю поведінкою. Колишня наречена Володимира Кличка вийшла на люди в Лос-Анджелесі в одній мішкуватій сірій футболці, з-під якої виднілися труси. Комі того, на зірці серіалу "Нешвілл" були надіті капці. Про це повідомляє Daily Mail.

При цьому 29-річна американська актриса продовжує зустрічатися зі своїм 30-рік старшим бойфрендом Брайаном Хикерсоном незважаючи на те, що він її нещодавно побив. І в цей інцидент втрутилася поліція, коли приїхала до них додому і побачила побиту дівчину.

Хайден Панеттьєрі (фото з соцмереж)

Хлопця актриси заарештували, але пізніше він був звільнений під заставу в 50 тисяч доларів.

Хайден пробачила коханого і нещодавно пару зняли на вулиці разом, тримаються за руки. Це було їх перше спільне фото після інциденту з побиттям.

Хайден Панеттьєрі (фото з соцмереж)

Варто зазначити, що Хейден і Брайан почали зустрічатися влітку 2018 року, після того, як актриса припинила свої стосунки з Кличком, з яким вона зустрічалася дев'ять років. Крім, того в неї від колишнього українського боксера є чотирирічна дочка Євдокія. Дівчинка проживає з батьком.

Хайден Панеттьєрі (фото з соцмереж)

За чутками, у Володимира все добре в особистому житті. Він зустрічається з Сесілією Брекхус, яка професійно займається боксом.

Нагадаємо, що Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Кличка.

Раніше ми повідомляли про те, що дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі живе в Україні і майже не бачить маму.