Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)

Хайден Панеттьери шокирует публику своим поведением. Бывшая невеста Владимира Кличко вышла на люди в Лос-Анджелесе в одной мешковатой серой футболке, из-под которой виднелись трусы. Коме того, на звезде сериала "Нэшвилл" были надеты тапочки. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом 29-летняя американская актриса продолжает встречаться со своим 30-лентним бойфрендом Брайаном Хикерсоном несмотря на то, что он ее недавно избил. И в этот инцидент вмешалась полиция, когда приехала к ним домой и увидела избитую девушку.

Хайден Панеттьери (фото с соцсетей)

Парня актрисы арестовали, но позже он был освобожден под залог в 50 тысяч долларов.

Хайден простила возлюбленного и недавно пару засняли на улице вместе, держащимися за руки. Это было их первое совместное фото после инцидента с избиением.

Хайден Панеттьери (фото с соцсетей)

Стоит отметить, что Хейден и Брайан начали встречаться летом 2018 года, после того, как актриса прекратила свои отношения с Кличко, с которым она встречалась девять лет. Кроме, того у нее от бывшего украинского боксера есть четырехлетняя дочь Евдокия. Девочка проживает с отцом.

Хайден Панеттьери (фото с соцсетей)

По слухам, у Владимира все хорошо в личной жизни. Он встречается с Сесилией Брекхус, которая профессионально занимается боксом.

Напомним, что Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Кличко.

Ранее мы сообщали о том, что дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери живет в Украине и почти не видит маму.