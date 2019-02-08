Всупереч чуткам: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Кличка

Фото: Хайден Панеттьєрі (twitter.com/haydenpanettier)

Ймовірно, таким чином актриса відреагувала на повідомлення про те, що вона кинула свою дочку

Днями світові та українські ЗМІ буквально підірвала новина про те, що після розлучення зіркової пари Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі їх чотирирічна дочка Кайя-Євдокія живе в Україні з татом, оскільки мама не може повноцінно займатися дитиною і сама визнає це. Ймовірно, у відповідь на це 29-річна актриса опублікувала на своїй сторінці в Twitter рідкісне спільне фото з малятком.

Схоже, чутки про те, що вона погана мати і кинула свою дитину, не на жарт зачепили Хайден.

"Солодкі миті зі сплячим малюком", - мило вона підписала знімок з Кайєю-Євдокією.

Фото: (twitter.com/haydenpanettier)

На фото дівчинка сидить в автомобільному кріслі в бейсбольній кепці, що закриває обличчя, і тримає за руку свою маму. Коли і де було зроблено фото, Панеттьєрі не повідомила. Деякі користувачі мережі припустили, що вона зараз знаходиться на відпочинку разом з донькою і колишнім коханим.

Відзначимо, що відразу після розриву з Володимиром Кличком, з яким вони були разом близько десяти років, але так і не одружилися, американська актриса почала зустрічатися з починаючим актором Брайаном Хикерсоном. При цьому її близьким новий бойфренд дуже не подобається - він фактично живе за її рахунок, так ще й втягує дівчину в скандали, в тому числі і з викликом поліції.

Фото: Хайден Панеттьєрі і Брайан Хикерсон (instagram.com/pagesix)

Проте сам 28-річний хлопець у всьому підтримує кохану і нещодавно висловився на її захист, заявивши, що вона чудова мати.

"Насправді Хайден зараз на сімейному відпочинку зі своєю дочкою, так що не вірте всьому, що читаєте. Вона чудова мама", - написав Хикерсон в Instagram.

За чутками, у Володимира теж все добре в особистому житті - спортсмен зустрічається з Сесілією Брекхус, яка професійно займається боксом.

Нагадаємо, в американських ЗМІ з'явилася інформація, що після розставання 42-річного Володимира Кличка і 29-річна Хайден Панеттьєрі їх чотирирічна дочка Кайя Євдокія залишилася жити в Україні зі своїм батьком, а виховувати дівчинку колишньому боксеру допомагає його мати. При цьому актриса нібито сама визнала, що так буде краще для дитини і бачить дочку дуже рідко.

Раніше повідомлялося про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою Хайден Панеттьєрі .

Пізніше ми писали, що з'явилися нові деталі розставання Кличка з Панеттьєрі.