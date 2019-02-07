Дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі живе в Україні і майже не бачить маму

Фото: Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі (Getty Images)

Виховувати чотирирічну дівчинку спортсмену допомагає його мати

У серпні 2018 року багатьох вразила новина про розставання яскравої пари - українського боксера Володимира Кличка і американської актриси Хайден Панеттьєрі. Про це стало відомо після того, як дівчину застукали в ресторані з молодим починаючим актором Брайаном Хікерсоном, з яким вона зараз відкрито зустрічається. Причому 29-річна дівчина настільки занурилася в налагодження особистого життя, що у неї майже не залишилося часу на чотирирічну дочку від Володимира, і в результаті дівчинка Кайя-Євдокія живе з татом в Україні, передає US Weekly.

"Хайден дійсно рідко буває поруч з донькою. Вона вважає, що дитині зараз не буде добре з нею... Це все несамовито і складно. Вони не проводили канікули разом", – розповів інсайдер.

Видання повідомляє, що мама бачиться з дитиною всього кілька разів в рік. 42-річний Володимир же виховує доньку з допомогою своєї мами, а також проводить разом з нею відпустку - нещодавно турботливого тата з дівчинкою зняли на Барбадосі.

Фото: (instagram.com/aif_ua)

При цьому, за словами Хайден, вони з українцем розійшлися по-дружньому. Нещодавно на прем'єрі одного з фільмів Панеттьєрі зазначила: "Ми поважаємо один одного... В такій ситуації я не виявлялася, але думаю, що ми провели дійсно хорошу роботу... Звичайно, ми робимо помилки у вихованні дочки".

Актриса багато часу проводить з новим коханим, 28-річним актором Хікерсоном. При цьому рідні та близькі Хайден незадоволені її новим романом.

Фото: Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон (instagram.com/pagesix)

Пара часто свариться, а кілька місяців тому навіть потрапили в поліцейську ділянку через те, що випивши, Брайан побився зі своїм батьком. Артистку все частіше бачать нетверезою, що дуже тривожить її родину, до того ж вона запустила свій зовнішній вигляд.

Раніше повідомлялося про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою Хайден Панеттьєрі .

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