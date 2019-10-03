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Екс-нардеп потрапила у жахливу ДТП: з'явилося відео

STYLERЖиття    03.10.2019 - 12:49
Екс-нардеп потрапила у жахливу ДТП: з'явилося відео
Інна Богословська потрапила в ДТП (Колаж РБК-Україна)

Інна Богословська потрапила в подвійну ДТП на Обухівській трасі

Інна Богословська, кандидат в президенти України, а також екс-народний депутат, потрапила в ДТП на Обухівській трасі під Києвом. Як розповіла Богословська на своїй сторінці в Facebook, винуватець аварії швидко зник з місця події, а їй довелося кілька годин чекати на поліцію.

Богословська зазначила, що в ДТП потрапила не тільки вона, а ще один автомобіль, який рухався за нею. Крім того, на тій же трасі, в тому ж самому місці сталася ще одна велика аварія.

"У мене ДТП. Негідники, які винні у ньому, змилися...хлопець, який вдарив мене ззаду – не винен, він врятував мою і свою машини. Настрій зіпсовано, час витікає безглуздо, гроші на ремонт будуть чималі. Але, напевно, це доля і Бог врятував. Я такого не бачила в своєму житті, щоб по дві сторони швидкісної траси на одному рівні були дві такі аварії", - написала Богословська.

Також вона зазначила, що поліцію на місце аварії їй довелося чекати майже три години.

"Величезна пробка через аварії, тисячі людей нервують і втрачають час. Владі в особі поліції плювати на людей", - обурилася екс-нардеп.

В коментарях Інна Богословська повідомила, що сама вона в аварії не постраждала.

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