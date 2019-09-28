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Український боксер Берінчик потрапив у ДТП: з'явилися фото і відео

STYLERПерсони    28.09.2019 - 09:14
Український боксер Берінчик потрапив у ДТП: з'явилися фото і відео
Денис Берінчик потрапив у ДТП (фото: instagram.com/berinchyk)

Один із постраждалих отримав травму шиї

Напередодні в серйозне ДТП потрапив український боксер-професіонал, заслужений майстер спорту Денис Берінчик. Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Аварія сталася коли Берінчик повертався в Київ зі свого тренувального табору в Буковелі. Автомобіль боксера вилетів у кювет і перекинувся. Спортсмен при цьому не постраждав.

Український боксер Берінчик потрапив у ДТП: з'явилися фото і відео

Денис Берінчик (скріншот: instagram.com/berinchyk)

Після ДТП в Instagram-stories Берінчик записав звернення до фанатів.

"Друзі, зі мною все добре, все нормально. Подушки стріляють, безпека понад усе. Приїхали поліцейські, склали протокол", - сказав боксер на відео.

Український боксер Берінчик потрапив у ДТП: з'явилися фото і відео

Денис Берінчик (скріншот: instagram.com/berinchyk)

"Всім бій, все буде, 5 жовтня всіх чекаю в Броварах", - також зазначив Берінчик.

А тренер Берінчика Станіслав Григорук поінформував, що в машині було три людини, одна з яких постраждала.

"Всі живі! У машині було три особи. В одного травма шиї", - написав він.

Нагадаємо, Берінчик завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росеки Крістобалем.

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