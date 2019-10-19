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Можу і в морду дати: екс-нардеп Чорновіл обматюкала журналіста (відео)

STYLERПерсони    19.10.2019 - 17:48
Можу і в морду дати: екс-нардеп Чорновіл обматюкала журналіста (відео)
Тетяна Чорновіл (фото: nfront.org.ua)

Тетяна Чорновіл образила представника ЗМІ і погрожувала йому фізичною розправою

Колишній депутат восьмого скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновіл обматюкала журналіста Сергія Шевчука через питання про нагородну зброю. У мережі з'явилося відео, що свідчить про дивну поведінку екс-нардепа.

Варто зазначити, що громадський діяч 40-річна Тетяна Чорновіл раніше і сама працювала журналісткою, домігшись чималих успіхів на цьому терені.

Тим не менше, питання про нагородний автомат, з яким до політика звернувся журналіст, викликало небувале роздратування Чорновіл, пише Главред.

"Ви не журналіст, ви - піда*аст", - незворушно сказала Чорновіл, повторивши лайку ще раз.

При цьому політик посміхнулася, сказавши, що Сергію Шевчуку ймовірно сподобалася образа, яка викликала у нього сміх.

"Я до вас з повагою не ставлюся. Мене обурює, коли такі, як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати", - пригрозила Чорновіл і попросила Шевчука вибачитися за те, що він компрометує роботу журналіста.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+)

Колишній депутат Чорновіл обматюкала журналіста (відео: YouTube/Главред)

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