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Экс-холостяк Макс Михайлюк очаровал сеть теплыми семейнымы фото

Семья Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)
Автор: Юлия Любченко

Макс Михайлюк стал известен благодаря участию в романтическом реалити "Холостяк", где мужчина пытался найти свою любовь, но нашел свою судьбу за пределами шоу и теперь кичится своей семьей.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Макса.

Макс Михайлюк показал милое фото с детьми

Макс Михайлюк - тот самый пилот, который покорил сердца миллионов девушек, видевших в нем идеал мужчины, поскольку он обладает харизмой, чувством юмора и уважение к женщинам. А такие черты есть далеко не у каждого, поэтому Макс - это прототип истинного мужчины.

Но его сердце уже давно занято, ведь он женат на модели Даши Хлыстун, которая за годы семейной жизни успела родить ему двух детишек - девочку и мальчика, и сейчас Макс является папой двух замечательных детишек, который просто обожает.

Еще на проекте Михайлюк говорил, что он очень хочет иметь счастливую семью и детишек, собственно, сейчас он это и кичится своим семейным счастьем на весь мир.

Так, на днях Максим показал теплые семейные фотографии, где собралась вся семья, счастливый папаша и муж, жена Даша и дети Ариана и Дмитрий. Для этой фотосессии они выбрались куда-то за город и совершили великолепные кадры на фоне природы.

Семье фото Макса Михайлюка (фото: instagram.com/flymax305)

Когда Михайлюк второй раз стал папой

Известно, что Дарья родила сына 6 февраля этого года, выходит, что малышу пока всего несколько месяцев и он только начинает познавать этот мир, но уже испытывает искреннюю и безграничную любовь своих родителей и сестрички.

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