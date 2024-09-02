"Черкасские Мавпы" подхватили очередного баскетболиста "Прометея"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летний украинец стал очередным летним новичком полуфиналиста прошлого сезона. Он был признан лучшим центровым Кубка Украины.

Клебан присоединился к "Мавпам" после распада слобожанского "Прометея". Сезон 2023/24 он провел в Высшей лиге, защищая цвета украинского ростера "титанов". Выиграл "золото" второго по силе дивизиона и дошел с командой до финала Кубка Украины.

Воспитанник "Львовской Политехники" Клебан дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2018/19. В 2020-м перешел в южненский "Химик". Там выступал за резервную команду.

"Черкасские Мавпы" в межсезонье-2024

В августе клуб сменил главного тренера. Вместо Артема Слипенчука с командой в новом сезоне будет работать Георгий Ступенчук, а его ассистентом будет Дмитрий Нагорный.

В настоящее время "Мавпы" подписали четырех новичков, в том числе трех – из "Прометея". Компанию Дмитрию Клебану составили форвард Даниил Пирогов и защитник Игорь Климов. Четвертым новичком черкащан стал форвард Назар Холод, выступавший в "Запорожье".

"Мавпы" попали в предварительный список участников баскетбольной Суперлиги. Старт чемпионата запланирован на начало октября.