Экс-муж Ани Лорак показал свою 82-летнюю маму и нежно обратился к ней по случаю праздника (фото)

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал маму в ее 82-й день рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Мурат Налчаджиоглу нежно обратился к маме

Так, бизнесмен опубликовал фото, на котором запечатлена его мама, которая сидит за столом, а перед ней расположена тарелка с тортом, украшенным цифрой 82.

"Пусть Бог никогда не забудет тебя. С днем рождения, моя дорогая мама", - написал он.

Мама Мурата Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Отметим, что сейчас Мурат Налчаджиоглу находится на отдыхе в турецком городе Бодрум вместе со своей возлюбленной, украинской моделью Анастасией Foks, а также дочерью Софией от первого брака бизнесмена.

На днях Мурат и его возлюбленная подогрела слухи о женитьбе.