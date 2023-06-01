Ани Лорак засветилась на циничном видео в день загибели украинских детей от российских ракет

Предательница Ани Лорак цинично решила поиграть в благодетельницу 1 июня, в то время, как в Украине от российских ракет погиб ребенок, а другого ранило. Артистка засветилась на видео, кичась своей "добротой". Также она абсолютно не отреагировала на трагедию в Киеве.

Ани Лорак наведалась к беженцам под Москвой

Отмечается, что исполнительница навестила беженцев с Донбасса Ивана и Татьяну, у которых двое детей. Год назад семья покинула Луганскую область и переехала в Россию. Сейчас они живут в Звенигороде со своими двумя детьми - 2-летним сыном и 11-летней дочерью.

После отмены концертов в Европе отчаявшаяся Каролина (настоящее имя певицы) уже не знает что делать, чтобы завоевать симпатии россиян.

И вот она решила, что для беженцев большим сюрпризом, если она посетит их без предварительного объявления.

Лорак подарила им новую стиральную машину, одежду для детей, средства гигиены, чистящие средства и немного еды.

Смотрите на видео, как Ани Лорак стремительно пытается быть доброй.

Что говорят о Лорак в России

Кстати, пропагандистские российские СМИ продолжают клеймить Лорак, что она так и не признала войну, которую они называют "СВО".

До этого артистка стала настоящей "героиней" в сети, после того, как там появились фото летательного аппарата с якобы запиской от нее.

Шутки в соцсетях о предательнице начали распространяться после того, как на одном из беспилотников, которым атаковали столицу РФ 30 мая, появилась наклейка "Фонд мести Ани Лорак".