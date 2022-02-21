В екопарку Харкова оселилися рідкісні тварини з Тибету: як вони вигляють (фото)

Всього в екопарк привезли двох самців. Зараз звірі потроху освоюються в лісовому вольєрі, розташованому навпроти "Bat-коллайдера" Центру реабілітації рукокрилих.

Як відзначають в мультикомплексі, поява в зооколекції нових неординарних представників світової фауни не тільки викликає інтерес відвідувачів і служить екоосвітнім цілям, але і є важливою частиною глобальної природоохоронної діяльності.

"Крім реабілітації, один з головних напрямків нашої роботи - це створення генетично перспективних для розмноження груп рідкісних тварин. Так би мовити, "резервного фонду" для майбутнього повернення в природу вимираючих видів", - розповіли в екопарку.

За словами власників, це дуже копіткий і тривалий процес і дуже важливо отримати потомство від генетично цінної пари.

Так, незабаром планують знайти самок для продовження популяції.

"Чотири роки тому ми отримали самку рівнинного тапіра, і тільки через пару років після цього знайшли їй "нареченого". Минулої осені у них народилася чарівна дівчинка Доллі. Минулого року були укомплектовані пари для гігантських кенгуру, лемурів, багатьох видів птахів", - підкреслив Олександр Фельдман.

Такіни - це парнокопитні ссавці з сімейства полорогих. Їх найближчі родичі - бики, антилопи, газелі, козли і барани. Зростання дорослої особини в холці – близько 100 см, а маса тіла досягає 300 кг.

Тварини покриті товстою золотистою шерстю, а їх роги схожі на роги буйвола. Такіни мешкають на Тибеті, в Східних Гімалаях, деяких районах Китаю і вважають за краще для життя густі гірські зарості. Європейці познайомилися з ними в середині XIX століття.

У Лондон живого такіна привезли тільки в 1909 році, але і сьогодні цей звір в неволі велика рідкість. За межами Китаю представники виду містяться не більше ніж в 30 зооколекціях. В Україні раніше такіни були тільки в Миколаївському зоопарку.

У зоопарку Харкова з'явилися такіни (фото: feldman-ecopark.com)