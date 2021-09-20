Економіст розповів про накопичувальні пенсії в Україні: не потрібно чекати серйозних сум

Він зазначив, що країнах зі слабкою економікою будь-яке накопичення не гарантує заощадження коштів.

"А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років - це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима - то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми", - заявив Пендзін.

Експерт також нагадав, що країни зі слабкою економікою, які вводили систему накопичувальних пенсій, стикалися з негативним досвідом.

Пендзін заявив, що потрібно враховувати інфляцію в Україні, яка на сьогодні більше 10%, А ті активи, які пропонують банки, не дають можливості приросту.