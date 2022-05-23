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Економіст пояснив, коли в Україні подешевшають ранні овочі

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Понеділок 23 травня 2022 07:58
Економіст пояснив, коли в Україні подешевшають ранні овочі Фото: коли подешевшають ранні овочі в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні ціни на ранні овочі будуть знижуватися після надходження на прилавки магазинів і на ринки врожаю з відкритого ґрунту з центральних регіонів країни.

Про це передає інформаційне агентство "AgroTrend".

Зараз же з поставками молодих овочів і фруктів спостерігаються проблеми.

З чим це пов'язано

Це пояснюється і тимчасовою окупацією військами РФ частини Херсонської області, де фермери вирощують велику кількість ранньої овочевої продукції, і значним подорожчанням логістики імпорту.

Відповідно ціни на ці товари істотно вище торішніх.

Як зауважує директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, урожай не зник, і у нас все є - "проте ми любимо свіже: молоду картоплю, яка їхала з Херсонщини, Єгипту, Ізраїлю, парникові та турецькі помідори, капусту тощо".

"Тобто на ринку була дуже різноманітна пропозиція. З цим є певні проблеми", - додав економіст.

Коли ціни на новий урожай знизяться

Експерт прогнозує, що орієнтовно через два - два з половиною тижні, тобто в першій декаді червня, на ринках буде овочі нового врожаю з центру України, тому ціни будуть знижуватися.

"Власне, вартість молодої картоплі вже зменшилася. Ще 15 днів тому вона коштувала 70 гривень за кілограм, а зараз її можна купити за 20 гривень", - говорить Пендзин.

Раніше експерти розповіли Styler, чи очікується в Україні дефіцит овочів і фруктів, і чи загрожують порожні ринки та магазини.

Нагадаємо також, перед цим ми писали, який прогноз дали експерти про інші продукти харчування.

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