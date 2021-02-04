Економимо електроенергію легко і просто: експерти дали поради, які працюють

Підвищення тарифів на електроенергію призвело до того, що суми в платіжках українців почали зростати. В Україні була встановлена фіксована ціна для споживачів на рівні 1,68 за кВт/год. Це призвело до того, що в лютому українці отримають платіжки з підвищеними сумами в середньому на 50-80 гривень.

Однак є реальні способи економити електроенергію і при цьому не сидіти в темряві. Фахівці розповіли, що можна зробити, щоб скоротити споживання. Про це йдеться на сторінці "Енера Схід" на Facebook.

Виберіть світлодіодні лампи LED. Вони споживають у кілька разів менше електроенергії та служать довше звичайних. Ймовірна економія складе від 100 кВт/год на рік.

Не залишайте прилади в режимі очікування. Наприклад, телевізор в режимі очікування споживає близько 25 кВт/год в рік, а зарядка від телефону в розетці – 20 кВт/год в рік. У середньому прилади в режимі очікування "з'їдають" до 200 кВт/год на рік.

Вимикайте світло, коли виходите з будинку там, де воно не потрібно. За деякими підрахунками, 30% домашньої електроенергії витрачається на освітлення приміщень там, де нікого немає.

Виберіть багатозонний лічильник і змініть час використання найбільш енергомістких приладів.

Не змушуйте техніку працювати в посиленому режимі, дотримуйтеся вказаного в інструкціях – прилад, який працює на межі своїх можливостей, споживають електроенергію понад норму.

Не вмикайте прилади без особливої потреби – наприклад, прання щодня при завантаженні пральної машини тільки наполовину.

Не встановлюйте холодильник поряд з джерелами тепла – споживання електроенергії може зрости в рази. Вчасно розморожуйте холодильник.

Включайте кондиціонер тільки при закритих дверях і вікнах – не треба йому працювати даремно.

Купуйте техніку для дому з енергоспоживанням класу "А" і вище – різниця в енергоспоживанні може скласти до 50%.

Періодично очищайте чайник, і водонагрівачі (бойлери) від накипу – він в десятки разів зменшує ефективність роботи нагрівального елемента. І не кип'ятіть зайву воду.

Зменшуйте яскравість та контрастність монітора або телевізора – вживання електрики зменшитися.

Частіше витирайте мішки та фільтри порохотягу – це дозволить приладу працювати в більш комфортному режимі, і він буде споживати менше електрики.

Частіше витирайте пил на лампах, і плафонах – пил може поглинати до 10-15% світла від лампи.

Виберіть датчики руху. Це дасть можливість споживати енергоресурси тоді, коли вони потрібні. У приватних будинках можна встановити датчики на подвір'ї, біля воріт чи дверей.

Косметичний ремонт, освітлення інтер'єру за допомогою світлих шпалер або білих стін дозволять вашому житлу відбивати до 80% сонячних променів. Це зменшить потребу в електриці для освітлення.

Замініть стару проводку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пообіцяли компенсувати підвищення тарифів.

А також розповідали про те, як можна легко економити та при цьому ні в чому собі не відмовляти.