Екологи забили на сполох: під Одесою лиман покрився невідомою речовиною

Хаджибейський лиман під Одесою несподівано змінив колір і став зеленим. Таке враження, що на поверхні води розлили маслянисту речовину. Один з відпочиваючих зробив фото незвичайного явища і вже на наступний день на місце приїхали екологи з інспекцією.

Як повідомляє ТСН, у пробах води хімічних речовин та перевищення норм забруднення не виявили. Вчені припускають, що такий колір лиман набув через аномально-теплу погоду.

"Важливо визначити, що ж це за водорості — це синьо-зелені, ціанобактерії або інші види. Чому це важливо тому, що триває промисел риби Хаджибеевському лимані. Тому, якщо це токсичні організми, то необхідно припиняти промисел, необхідно вилучати продукцію", — розповів біолог Владислав Балинський.

Морські біологи теж вважають, що водорості на воді виникли через теплу температуру повітря і моря.

Під Одесою позеленів Хаджибейський лиман

Як ми повідомляли раніше, міста на Донбасі можуть піти під воду. Про це попереджають українські вчені і приводять в приклад страшні наслідки після консервації шахт, що відбулися в 90-х роках.

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