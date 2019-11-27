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Київ скували пробки

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 08:54
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У середу, 27 листопада, у Києві утворились значні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги від станції метро "Святошин" до станції метро "Шулявська", вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Маршала Гречка, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Борщагівська, вулиці Жилянська, Повітрофлотському проспекті. Також ускладнений рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського, біля станції метро "Театральна", "Кловська", на бульварі Лесі Українки, на Наддніпрянському шосе.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі Києва (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Леся Курбаса, біля станції метро "Виставковий центр", на Великій Окружній дорозі. Ускладнений рух транспорту на Дарницькому мосту та мосту Метро.

На лівому березі пробки утворились на Броварському проспекті, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, біля станції метро "Дарниця", "Лівобережна", "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі Києва (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, вчора у Києві обмежили рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження буде діяти до 1 грудня на ділянці траси Р-03 від 19 + 000 до км 20 + 500 (WIM 4).

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

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