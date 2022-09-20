RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эклектрические кабели и противогазы: появились новые фото из пыточной камеры оккупантов в Изюме

Пыточная оккупантов в Изюме (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Правоохранители в освобожденном от российской армии Изюме продолжают находить и исследовать застенки, в которых оккупанты содержали мирных жителей. В частности, были найдены инструменты, которые использовались для нанесения ударов и запугивания.

Об этом рассказал начальник Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болинов.

По его словам, полицейские нашли журнал, который вели российские гестаповцы и вносили данные о своих пленных.

Также он отметил, что в отделении полиции оккупанты держали и пытали своих пленных.

"Отдел полиции был превращен оккупантами на свою военную базу. После их ухода остались противогазы, которые оккупанты одевали на заключенных, избитые, а также следы крови", - рассказал правоохранитель.

К тому же Болинов добавил, что среди инструментов пыток обнаружены электрические кабели. Очевидно, особое наслаждение захватчикам доставлял процесс издевательства над мирными жителями.

Пытка оккупантов в Изюме (suspilne.media)

"Нашим отделом тщательно исследуется каждая камера, где содержались люди, изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда", - сказал он.

Отмечается, что, как всегда, везде, где были оккупанты - свалка. В частности, пустые бутылки, коробки, матрасы и лохмотья однозначно указывают, что здесь жили россияне.

Пытка оккупантов в Изюме (suspilne.media)

Недавно омбудсмен показывал российскую пыточную в Изюме на видео. Там русские выбивали из людей показания и снимали это на камеру.

Также мы писали, что в Изюме за время оккупации погибли более 1000 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковІзюм