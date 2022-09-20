Эклектрические кабели и противогазы: появились новые фото из пыточной камеры оккупантов в Изюме

Правоохранители в освобожденном от российской армии Изюме продолжают находить и исследовать застенки, в которых оккупанты содержали мирных жителей. В частности, были найдены инструменты, которые использовались для нанесения ударов и запугивания.
Об этом рассказал начальник Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болинов.
По его словам, полицейские нашли журнал, который вели российские гестаповцы и вносили данные о своих пленных.
Также он отметил, что в отделении полиции оккупанты держали и пытали своих пленных.
"Отдел полиции был превращен оккупантами на свою военную базу. После их ухода остались противогазы, которые оккупанты одевали на заключенных, избитые, а также следы крови", - рассказал правоохранитель.
К тому же Болинов добавил, что среди инструментов пыток обнаружены электрические кабели. Очевидно, особое наслаждение захватчикам доставлял процесс издевательства над мирными жителями.
"Нашим отделом тщательно исследуется каждая камера, где содержались люди, изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда", - сказал он.
Отмечается, что, как всегда, везде, где были оккупанты - свалка. В частности, пустые бутылки, коробки, матрасы и лохмотья однозначно указывают, что здесь жили россияне.
Недавно омбудсмен показывал российскую пыточную в Изюме на видео. Там русские выбивали из людей показания и снимали это на камеру.
Также мы писали, что в Изюме за время оккупации погибли более 1000 человек.