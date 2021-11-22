На Донбасі бойовики розгромили ціле село: люди біжать у паніці (фото)

У Донецькій області бойовики розгромили селище Невельське. Обстріли тривали з кінця жовтня і більшість будинків були зруйновані. Місцеві жителі почали збирати вцілілу худобу і майно та евакуюватися.

Деталі розповів керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін на своїй сторінці в Facebook.

За словами Капліна, селище Невельське не вперше постраждало від обстрілів. У 2018-2019 роках будинки допомогли відновити міжнародні гуманітарні організації.

Однак у 2021 році почалася нова ескалація конфлікту. Спочатку були обстріли в кінці жовтня, а найсильніші – в ніч з 13 на 14 листопада.

Населений пункт був повністю знеструмлений, були пошкоджені лінії електропередач. 16 будинків було пошкоджено і 3 - повністю зруйновано.

У ніч з 16 на 17 листопада селище знову було обстріляне і було пошкоджено ще 9 будинків.

Станом на листопад 2021 року в Невельському проживало 45 мирних жителів, з яких троє дітей і 23 літніх людини.

Після масштабних обстрілів, залишитися в селищі вирішило три сім'ї – 5 осіб.

Всіх інших допомогли евакуювати в безпечне місце із залишками вцілілої худоби та майна. 21 листопада за жителями селища приїхали співробітники гуманітарної місії.

Люди в паніці біжать до родичів в навколишні населені пункти, в Кривий Ріг, Херсон. Селище Невельське практично повністю зруйноване і людям залишатися там дуже небезпечно.

Фото: На Донбасі бойовики розгромили ціле село (facebook.com/evgeny.kaplin)