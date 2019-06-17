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Ехала на свадьбу: жуткое ДТП в Киеве унесло жизнь молодой девушки

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 15:59
Ехала на свадьбу: жуткое ДТП в Киеве унесло жизнь молодой девушки
ДТП в Киеве (фото: РБК-Украина)

24-летняя девушка скончалась на месте происшествия

16 июня в Киеве на Столичном шоссе страшное ДТП унесло жизнь молодой девушки, которая ехала в качестве гостя на свадьбу знакомых. Об инциденте сообщает Информатор.

Авария произошла с участием автомобилей Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord и Hyundai ix35 около 14:30. По предварительным данным, машины двигались в направлении выезда из Киева.

В определенный момент мужчина за рулем Volkswagen не смог справиться с управлением и врезался в такси Lanos сзади. От удара Daewoo откинуло на несколько метров и развернуло на дороге, а Passat влетел в парковку отельно-ресторанного комплекса KNZS, где зацепил автомобили Honda Accord и Hyundai ix35.

 

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/kiev.informator.ua)

В результате аварии погибла 25-летняя пассажирка такси, которую из искореженного автомобиля пришлось вырезать спасателям ГосЧС. Около 10 минут после аварии у пострадавшей прощупывался пульс, однако до больницы добраться живой ей так и не удалось.

Водителей Daewoo Lanos и Volkswagen Passat с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу. Детали и виновника аварии установит следствие.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что в страшном ДТП погибла легендарная украинская тренер.

А также о том, что под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета.

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