В Єгипті раптово помер 21-річний син тернопільського священника: хлопець навіть не хворів

Антон Зінкевич відправився в Єгипет разом з друзями у відпустку. Раніше нічим не хворів і що сталося в Єгипті – невідомо. Як повідомили його друзі, ввечері Антон ліг спати й вранці не прокинувся. Вранці друзі знайшли його мертвим. Що стало причиною смерті, поки невідомо. На цей момент вирішується питання про транспортування тіла Антона Зінкевича в Україну.

Молодий чоловік проходив навчання в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. У навчальному закладі шоковані смертю молодого хлопця і висловили співчуття рідним.

"Адміністрація, весь колектив ТНПУ, викладачі та студенти історичного факультету висловлюють свої щирі співчуття і глибоку скорботу з приводу передчасної смерті нашого вихованця, студента-другокурсника, надійного друга, доброго і світлого людини Антона Анатолійовича Зінкевича. Антон Зінкевич був хорошим, позитивним, доброю людиною, завжди приходив на допомогу, підтримував у складній ситуації й, незважаючи ні на що йшов до своєї мети, був креативним, життєрадісним, наполегливим, мріяв здобути професію історика. Світла і вічна пам'ять. Співчуття рідним, друзям і близьким", - повідомили в адміністрації університету.

Батько Антона Анатолій Зінкевич був настоятель тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української православної церкви. Його знали та любили в Тернополі. Серце батька Анатолія перестало битися 13 лютого 2019 року, а тепер в інший світ пішов і його 21-річний син.