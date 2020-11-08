ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Єгипті знайшли мумію-гіганта: це відкриття змінює уявлення про цивілізацію

Єгипет, Неділя 08 листопада 2020 18:56
В Єгипті знайшли мумію-гіганта: це відкриття змінює уявлення про цивілізацію
Єгипетська мумія в саркофазі (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

В Єгипті вдалося виявити мумію, яка дозволить інакше подивитися на життя стародавньої цивілізації

У Єгипті знайшли унікальну мумію, яка змінює уявлення про давньоєгипетську цивілізацію. Спочатку археологи думали, що це звичайна кішка, але великі розміри тварини не давали їм спокою. Все з'ясувалося після детального дослідження знахідки.

Виявилося, що єгиптяни муміфікували лева, точніше левеня, пише Ехргеѕѕ.

Знахідка була зроблена в храмовому комплексі Бубастеум в Саккарі. Вчені виявили гробницю жерця, який служив при третьому фараона П'ятої династії - Неферіркарі. Одна з шахт гробниці була заповнена муміфікованими кішками. Ймоврно, їх принесли в жертву богині Бастет.

В Єгипті знайшли мумію-гіганта: це відкриття змінює уявлення про цивілізацію

В Єгипті знайшли мумію левеняти (фото: express.co.uk)

"Як і будь-яка людина, я бачив кішок різних розмірів. Але настільки величезної я ніколи не зустрічав. Нам довелося вивчити останки, щоб зрозуміти, що це таке", - поділився один з археологів.

Для більш детального аналізу останків підключили єгиптолога Салиму Ікрам. Вчений каже, що письмові свідчення про "левові катакомби" у них є, а от доказів раніше не було.

"Вперше в історії муміфікації у нас в Саккарі з'явився лев. Муміфікований лев. Це просто неймовірно, тому що у нас є свідчення про "левові катакомби", і ми роками шукали їх", - говорить вчений.

В Єгипті знайшли мумію-гіганта: це відкриття змінює уявлення про цивілізацію

Аналіз показав, що єгиптяни муміфікували левеня (фото: express.co.uk)

Єгиптологи стверджують, що нове відкриття може дуже багато невідомого розповісти про культуру, економіку, релігію загадкової давньоєгипетської цивілізації.

Пізніше аналіз підтвердив, що мова дійсно йде про левеня, яке жило приблизно в 600 р. до н. е.

"Це змінює наші уявлення про те, як стародавні єгиптяни взаємодіяли з дикими тваринами, як вони їх розводили, поклонялися і приносили в жертву", - додала єгиптолог.

Раніше ми писали, що у Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальність знахідки в тому, що вони практично не ушкоджені.

Також повідомлялося, що астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя открытие

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся