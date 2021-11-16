У Єгипті археологи виявили загублений 4500-річний храм Сонця (фото)

У Єгипті археологи виявили один із загублених храмів Сонця, вік якого датується серединою 25 століття до нашої ери.

Знахідку знайшли під іншим храмом в Абу-Гурабі, приблизно в 20 кілометрах на південь від Каїра.

У Єгипті знайшли загублений 4500-річний храм Сонця (фото: cnn.com)

У 1898 році археологи, які працювали на цьому місці, виявили храм Сонця Ньюсерра, також відомого як Нойсер або Нюсерре, шостого царя 5-ї династії, який правив Єгиптом між 2400 і 2370 роками до нашої ери.

Вчені вважають, що він був побудований на руїнах іншого храму Сонця.

У Єгипті знайшли загублений 4500-річний храм Сонця (фото: cnn.com)

На місці розкопок археологи знайшли печатки, на яких були вигравірувані імена королів, що правили до Нюсерра. Ці печатки люди використовували в якості стопорів для судин.

Також були виявлені підстави двох вапнякових колон. Вони були частиною вхідного портика. Первісна конструкція була повністю зроблена з глиняної цегли.

У Єгипті знайшли загублений 4500-річний храм Сонця (фото: cnn.com)

Деякі знайдені глечики були наповнені ритуальним брудом, який використовувався тільки в певних релігійних ритуалах. Гончарні вироби датуються серединою 25 століття до нашої ери.

Вчені розповіли, хоча храми Сонця присвячені культу бога сонця Ра, король узаконив свою владу через храм і представився єдиним сином бога сонця на Землі.

У Єгипті знайшли загублений 4500-річний храм Сонця (фото: cnn.com)

"Таким чином, побічно головна мета храму полягала в тому, щоб стати місцем обожнювання живого короля", - заявив експерт з Єгипту Массіміліано Нуццоло.

Історики вважають, що всього існує шість храмів Сонця, які будувалися навколо Абу-Гараба, але тільки два з них були виявлені раніше.