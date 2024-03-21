Ефросинина сбросила 20 кило, а Бронюк - 30: 5 украинских звезд, похудевшие до неузнаваемости

Очень сложно сказать "нет" своим любимым сладостям и начать активно заниматься спортом, чтобы похудеть. Но звездам, о которых будет идти речь в нашей подборке, это удалось!
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, которые смогли одержать победу в этой непростой борьбе с лишним весом.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Слава+, Экзамен. Новая реальность, Instagram Маши Ефросининой, Натальи Могилевской, Даше Цветочной, Насте Каменских, Виктора Бронюка.
Большинство поклонников наверняка уже и не вспомнят времена, когда известная украинская телеведущая Маша Ефросинина имела лишние килограммы.
Это было примерно 20 лет назад, в самом начале ее карьеры на телевидении. В то время вес звезды составлял 86 килограммов, и ей не нравилось, как она выглядит.
Маша Ефросинина к похудению (фото: Facebook)
Ведущая прошла долгий путь, пытаясь сбросить вес с помощью диет и строгих ограничений, но удалось ей это сделать лишь тогда, когда она пересмотрела свой рацион в сторону здорового питания. Мария избавилась от целых 20 килограммов.
Ныне знаменитость радует идеальной фигурой, но не позволяет себе расслабиться и продолжает следить за питанием, избегая вредных продуктов, таких как сладости, мучное и жирное, а также отказывая себе в употреблении пищи перед сном.
Маша Ефросинина сейчас (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В начале своей карьеры Наталья Могилевская всегда была стройной, однако в 2014 году неожиданно начала быстро набирать вес.
Она признается, что в это время перестала следить за своим здоровьем, курила, употребляла алкоголь и питалась несбалансированно.
Наталья Могилевская до похудения (фото: скриншот с видео)
Впоследствии исполнительница взяла себя в руки и разработала собственный метод похудения. За короткий промежуток времени она сбросила 25 килограммов. Для достижения этого результата певица начала употреблять пищу маленькими порциями 4-5 раз в день.
В первой половине дня она отдавала предпочтение углеводам, таким как каши, фрукты и ягоды, а после обеда - белкам: ела рыбу и мясо, а также овощи.
Кроме того, звезда увеличила свою физическую активность. Хотя ей не очень нравится заниматься спортом, она заменила его на танцы.
Наталья Могилевская сейчас (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Украинская блогерша и экс-любимая "холостяка" Никиты Добрынина имела расстройства пищевого поведения. Она могла либо поглощать все, либо совсем не есть.
Однако когда Даша узнала, что носит под сердцем малыша, то решила ответственно относиться к своему здоровью и сбалансировано питаться.
Даша Квиткова до похудения (фото: instagram.com/kvittkova)
Тогда инфлюэнсерше провели полный чек-ап организма, и вместе с диетологом и эндокринологом она начала худеть.
Сейчас Квиткова весит 48 кг, что еще меньше ее дородового веса, который составлял 53 кг.
Даша Квиткова сейчас весит 48 кило (фото: instagram.com/kvittkova)
На протяжении всей своей жизни фигура Насти Каменских периодически менялась: певица то худела, то набирала вес.
Настя Каменских с Потапом (фото: скриншот с видео)
Долгие годы она отличалась пышными и привлекательными формами, но в 2018 году звезда внезапно решила похудеть.
Настя принялась активно заниматься спортом и стала внимательно следить за своим рационом. В результате ей удалось избавиться от примерно 20 килограммов лишнего веса.
Настя Каменских сейчас (фото: instagram.com/kamenskux)
Еще недавно вес солиста группы "ТИК" составил почти 120 килограммов. По словам Бронюка, ему было тяжело выступать на сцене, играть с детьми, даже завязывание шнурков вызвало дискомфорт.
Виктор Бронюк весил 120 килограммов (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Сейчас ему удалось похудеть почти на 30 килограммов и теперь он весит 86,4 кило при росте в 176 сантиметров.
Музыкант говорит, что похудеть ему помогло правильное питание. Кроме того, он уже более 10 лет не употребляет алкоголь, а спиртные напитки, в свою очередь, способствуют набору веса.
Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
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