Эффективность нулевая! Украинцам рассказали всю правду о вакуумном массаже

В Украине граждан предупредили о недейственном методе реабилитации - вакуумном массаже. Медики говорят, что такой способ не поможет вылечить какую-либо болезнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства здравоохранения Telegram.
Врачи говорят, что в 1970-х годах этот вид массажа был придуман для лечения шрамов после ожогов и травм. Однако сейчас это модная процедура, которая якобы снимает отеки, борется с отложением солей, лишает лишних килограммов и снимает боль и напряжение мышц.
"В одном из своих исследований Jill Meirte и Peter Moortgat проверили влияние вакуумного массажа на толщину эпидермиса и дермального слоя. Выяснилось, что в течение одного часа его толщина действительно меняется. Впрочем, через два часа эффект от процедуры полностью исчезает", - говорится в сообщении.
Также в одной из публикаций, которую можно найти в National library of medicine, исследователи проанализировали все данные по PubMed, Web of Science и Google Scholar. Однако, вывод ученых - неутешительный.
"Доказательная база по эффективности метода хромает на обе ноги. Даже в контексте лечения шрамов", - говорят медики.
К тому же были попытки доказать эффект вакуумного массажа из-за реконструкции и переориентации коллагена в тканях. Тогда анализировали его влияние на индукцию апоптоза миофибробластов, но не нашли. Эффективность метода подтвердить не удалось.
Медики призывают ценить свое время и здоровье. Следует выбирать только активную, доказательную и бесплатную реабилитацию от государства.
Важно помнить, что профессии "реабилитолог" не существует, как не существует и одной, универсальной пилюли от всех болезней. Этот термин дошел до нас со времен, когда не было современных профессий специалистов по реабилитации.
Тогда под этим понятием подразумевались специалисты, которые посещали стабильного в медицинском смысле пациента дома и проводили процедуры сомнительного качества. Однако такой подход не имеет никакого отношения к доказательной медицине.
Медицинская реабилитация - это стационарная или амбулаторная помощь пациентам вне острого периода заболевания с целью восстановления или улучшения здоровья.
Программа медицинских гарантий включает следующие услуги по медицинской реабилитации:
Направить пациента на медицинскую реабилитацию может семейный или лечащий врач.
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