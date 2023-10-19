Эффективность нулевая! Украинцам рассказали всю правду о вакуумном массаже

Вся правда о методе

Врачи говорят, что в 1970-х годах этот вид массажа был придуман для лечения шрамов после ожогов и травм. Однако сейчас это модная процедура, которая якобы снимает отеки, борется с отложением солей, лишает лишних килограммов и снимает боль и напряжение мышц.

"В одном из своих исследований Jill Meirte и Peter Moortgat проверили влияние вакуумного массажа на толщину эпидермиса и дермального слоя. Выяснилось, что в течение одного часа его толщина действительно меняется. Впрочем, через два часа эффект от процедуры полностью исчезает", - говорится в сообщении.

Также в одной из публикаций, которую можно найти в National library of medicine, исследователи проанализировали все данные по PubMed, Web of Science и Google Scholar. Однако, вывод ученых - неутешительный.

"Доказательная база по эффективности метода хромает на обе ноги. Даже в контексте лечения шрамов", - говорят медики.

К тому же были попытки доказать эффект вакуумного массажа из-за реконструкции и переориентации коллагена в тканях. Тогда анализировали его влияние на индукцию апоптоза миофибробластов, но не нашли. Эффективность метода подтвердить не удалось.

Медики призывают ценить свое время и здоровье. Следует выбирать только активную, доказательную и бесплатную реабилитацию от государства.

Что следует знать о реабилитации

Важно помнить, что профессии "реабилитолог" не существует, как не существует и одной, универсальной пилюли от всех болезней. Этот термин дошел до нас со времен, когда не было современных профессий специалистов по реабилитации.

Тогда под этим понятием подразумевались специалисты, которые посещали стабильного в медицинском смысле пациента дома и проводили процедуры сомнительного качества. Однако такой подход не имеет никакого отношения к доказательной медицине.

Медицинская реабилитация - это стационарная или амбулаторная помощь пациентам вне острого периода заболевания с целью восстановления или улучшения здоровья.

Программа медицинских гарантий включает следующие услуги по медицинской реабилитации:

осмотр и консультации

создание индивидуальной программы

мониторинг состояния пациента

обучение пациентов, их родственников

консультации других специалистов

Направить пациента на медицинскую реабилитацию может семейный или лечащий врач.