Эффективная коммуникация с получателями социальных услуг: Фонд Ахметова проведет онлайн-тренинг

Благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" в рамках проекта "Сиротству - нет!" объявляет о начале регистрации на новый онлайн-тренинг. Обучение направлено для повышения квалификации специалистов/руководителей служб по делам детей и центров социальных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Встреча состоится 30 января 2025 года (четверг), с 14:00 до 16:00 на онлайн-платформе Teams.

Спикером станет сертифицированный тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галина Мазур. Она поделится с участниками мероприятия современными методами и техниками коммуникации относительно того, как эффективнее сотрудничать с получателями социальных услуг.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке https://u.to/Fy94IQ

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе фонда уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.