Без їжі і в холоді: під Харковом батьки кинули малюків на дві доби

Під Харковом батьки кинули дітей на дві доби (колаж: РБК-Україна)

В Харківській області батьки залишили двох дітей без нагляду на кілька діб. Малюки знаходилися одні в неопалюваному приміщенні майже два дні.

Так, у пресслужбі поліції області розповіли, що близько 9:00 17 січня до них звернувся місцевий житель. Чоловік заявив, що в селі Борки двоє дітей знаходяться без нагляду батьків.

По приїзду поліцейські виявили малюків 6 і 3 років, які були одні в приміщенні. В домі було холодно і не було їжі.

Пізніше з'ясувалося, що 24-річна горе-мати залишила хлопчиків і разом зі своїм співмешканцем поїхала в місто Мерефу.

Під Харковом батьки кинули дітей на дві доби (фото: facebook.com/police.kharkov)

Старший інспектор ювенальної превенції склав відносно жінки адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В цей час відповідні органи вирішують питання про вилучення дітей із сім'ї.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі горе-мати напувала немовля алкоголем посеред вулиці. У мережі з'явилося відео з інцидентом.

Також повідомлялося, що в Одесі горе-мати залишила немовля в гуртожитку і поїхала.