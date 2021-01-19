ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Без їжі і в холоді: під Харковом батьки кинули малюків на дві доби

Харківська область, Вівторок 19 січня 2021 11:09
Без їжі і в холоді: під Харковом батьки кинули малюків на дві доби
Під Харковом батьки кинули дітей на дві доби (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Харківській області батьки залишили двох дітей без нагляду на кілька діб. Малюки знаходилися одні в неопалюваному приміщенні майже два дні.

Так, у пресслужбі поліції області розповіли, що близько 9:00 17 січня до них звернувся місцевий житель. Чоловік заявив, що в селі Борки двоє дітей знаходяться без нагляду батьків.

По приїзду поліцейські виявили малюків 6 і 3 років, які були одні в приміщенні. В домі було холодно і не було їжі.

Пізніше з'ясувалося, що 24-річна горе-мати залишила хлопчиків і разом зі своїм співмешканцем поїхала в місто Мерефу.

Без їжі і в холоді: під Харковом батьки кинули малюків на дві добиБез їжі і в холоді: під Харковом батьки кинули малюків на дві доби

Під Харковом батьки кинули дітей на дві доби (фото: facebook.com/police.kharkov)

Старший інспектор ювенальної превенції склав відносно жінки адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В цей час відповідні органи вирішують питання про вилучення дітей із сім'ї.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі горе-мати напувала немовля алкоголем посеред вулиці. У мережі з'явилося відео з інцидентом.

Також повідомлялося, що в Одесі горе-мати залишила немовля в гуртожитку і поїхала.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя преступления

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся