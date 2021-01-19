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Без еды и в холоде: под Харьковом родители бросили малышей на двое суток

Харьковская область, Вторник 19 января 2021 11:09
Без еды и в холоде: под Харьковом родители бросили малышей на двое суток
Под Харьковом родители бросили детей на двое суток (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Харьковской области родители оставили двоих детей без присмотра на несколько суток. Малыши находились одни в неотапливаемом помещении почти два дня.

Так, в пресс-службе полиции области рассказали, что около 9:00 17 января к ним обратился местный житель. Мужчина заявил, что в селе Борки двое детей находятся без присмотра родителей.

По приезду полицейские обнаружили малышей 6 и 3 лет, которые были одни в помещении. В доме было холодно и не было еды.

Позже выяснилось, что 24-летняя горе-мать оставила мальчиков и вместе со своим сожителем уехала в город Мерефу.

Без еды и в холоде: под Харьковом родители бросили малышей на двое сутокБез еды и в холоде: под Харьковом родители бросили малышей на двое суток

Под Харьковом родители бросили детей на двое суток (фото: facebook.com/police.kharkov)

Старший инспектор ювенальной превенции составил в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время соответствующие органы решают вопрос об изъятии детей из семьи.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге горе-мать поила младенца алкоголем посреди улицы. В сети появилось видео с инцидентом.

Также сообщалось, что в Одессе горе-мать оставила младенца в общежитии и уехала.

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