Ледь не віддав кінці: український дипломат розповів, як переміг коронавірус

Український дипломат переміг коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Український дипломат підчепив коронавірус в Мюнхені і почав одужувати

Коронавірус в Україні підхопили вже понад 150 осіб і захворювання продовжує поширюватися по країні. Також відомо, що українці, які живуть в інших країнах, заразилися COVID-2019 і успішно побороли хворобу. Український дипломат Дмитро Шевченко розповів на своїй сторінці в Facebook про те, як йому вдалося перемогти коронавірус.

Дмитро Шевченко працює в Генеральному консульстві України в Мюнхені, Німеччина. Він повідомив, що перехворів на коронавірус і на цей момент знаходиться на карантині. Його самопочуття поліпшується.

"Тепер, коли я вдома, хоча ще на карантині, хочу тим, хто не в курсі, доповісти: починаючи з 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не повинен був би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легкі пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюся, не назавжди", - написав Шевченко.

Він подякував всім своїм близьким, друзям і колегам, які були поруч у важкий момент і повідомив, що коронавірус – дуже підступна хвороба.

"Сказати всім, що коронавірус – це не жарт, можливо, дійсно шанси померти вище у літніх людей, але шанси захворіти однакові у всіх, у лікарні літніх людей було 15 відсотків, абсолютна більшість – від 20 до 60 рівномірно розподілені. Нагадаю, у лікарні лежать тільки важкі, з легкою формою хворіють вдома", - додав дипломат.

Він зазначив, що німецька система охорони здоров'я вельми непогана, але є і свої мінуси – йому довелося наполягати на госпіталізації, вимагати тест на коронавірус і рентген.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус вдалося перемогти 101-літньому старцю.