Едва не отдал концы: украинский дипломат рассказал, как победил коронавирус

Украинский дипломат победил коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

Украинский дипломат подцепил коронавирус в Мюнхене и начал выздоравливать

Коронавирус в Украине подхватили уже более 150 человек и заболевание продолжает распространяться по стране. Также известно, что украинцы, которые живут в других странах, заразились COVID-2019 и успешно побороли болезнь. Украинский дипломат Дмитрий Шевченко рассказал на своей странице в Facebook о том, как ему удалось победить коронавирус.

Дмитрий Шевченко работает в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, Германия. Он сообщил, что переболел коронавирусом и на данный момент находится на карантине. Его самочувствие улучшается.

"Теперь, когда я дома, хотя еще на карантине, хочу тем, кто не в курсе, доложить: начиная с 3 марта едва не отдал концы через тяжелую форму коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был бы заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал Шевченко.

Он поблагодарил всех своих близких, друзей и коллег, которые были рядом в тяжелый момент и сообщил, что коронавирус – весьма коварная болезнь.

"Сказать всем, что коронавирус – это не шутка, возможно, действительно шансы умереть выше у пожилых людей, но шансы заболеть одинаковые у всех, в больнице пожилых людей было процентов 15, абсолютное большинство – от 20 до 60 равномерно распределены. Напомню, в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома", - добавил дипломат.

Он отметил, что немецкая система здравоохранения весьма неплоха, но есть и свои минусы – ему пришлось настаивать на госпитализации, требовать тест на коронавирус и рентген.

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Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус удалось победить 101-летнему старцу.