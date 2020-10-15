Єдиний вцілілий у катастрофі Ан-26 звернувся до українців: я зробив свій вибір

Вцілілий в авіакатастрофі В'ячеслав Золочевський (фото: armyinform.com.ua)

Вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві курсант В'ячеслав Золочевський вирішив продовжити навчання

Єдиний, хто вижив у катастрофі Ан-26 в Чугуєві В'ячеслав Золочевський сьогодні отримав медаль "За військову службу Україні", яку йому присвоїли указом президента Володимира Зеленського ще 6 жовтня. Хлопець розповів про своє самопочуття та поділився планами на майбутнє.

Як зізнався В'ячеслав, він має намір продовжити своє навчання в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, і міняти спеціальність не збирається. Про це передає "АрміяInform".

15 жовтня курсанту вручив медаль керівник цього військового вишу генерал-майор Олександр Туринський. Також він побажав Золочевському скоріше одужати та повернутися до рідного університету.

Молодий чоловік наразі перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Він вже виходить зі стін лікарні на невеликі прогулянки.

Курсанту В'ячеславу Золочевському вручили медаль "За військову службу Україні" (фото: armyinform.com.ua)

Хлопцеві ще треба буде пройти курс реабілітації, який займе декілька тижнів. Відразу після цього В'ячеслав повернеться на службу і продовжить навчання, причому курсанту після тривалої паузи через лікування доведеться наздоганяти навчальну програму.

"Я зробив свій вибір. Я прийняв рішення. Це було жахливо, звичайно - ця аварія, біда. Але я буду вчитися далі за обраним фахом", - наголосив він.

Також Золочевський звернувся до українців та висловив слова подяки за підтримку після жахливої авіакатастрофи 25 вересня, яка забрала життя 26 людей. Він висловив свою вдячність всім тим, хто переживав за його здоров'я, відвідував на лікуванні та підтримував сім'ю.

"Також хочу сказати, що я шаную пам'ять про (загиблих, - Ред.) хлопців", - додав курсант.

Відео: Вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві В'ячеслав Золочевський поділився планами

Нагадаємо, раніше єдиний вцілілий під Чугуєвом Віталій Золочевський розповів про останні хвилини на борту Ан-26.

Також ми писали про те, що курсант, який повинен був летіти в роковому Ан-26, дав перше інтерв'ю після авіакатастрофи та розповів про свою дружбу з Віталіком Золочевським.