Єдиний уцілілий під Чугуєвом розповів про останні хвилини на борту Ан-26

20-річний В'ячеслав Золочевський, якому вдалося вціліти у катастрофі Ан-26 в Чугуєві, розповів про те, що відбувалося в останні хвилини на борту військового літака.

За словами курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, на борту паніки не було до останнього моменту, пише LB.ua.

Причому юнак каже, що миті, коли ти розумієш - щось іде не так - не було.

"Не можу такого пригадати. Був звичайний політ. Не було паніки", - розповідає В'ячеслав. - До останнього моменту паніки на борту не було".

Також Золочевський згадав, що про будь-які проблеми з літаком (падіння тиску за вимірником крутного моменту лівого двигуна о 20:38) він взагалі не знав.

В'ячеслав Золочевський (скрін: ТСН)

Літак різко пішов у бік і впав о 20:45 всього в кілометрі від аеродрому в Чугуєві, де йому дозволили аварійну посадку.

Курсант також зазначив, що після кожного приземлення і перед кожним зльотом літак оглядали.

"Коли ми сіли на борт, літак був повністю справний", - сказав він.

Нагадаємо, що катастрофа сталася в п'ятницю, 25 вересня, о 20:45 в місті Чугуїв. Всього в ній загинуло 26 осіб - 19 курсантів 19-22 років та 7 осіб старшого командування.

Раніше ми писали, що журналістам вдалося розкопати ще одну версію аварії Ан-26Ш, бортовий номер 76.