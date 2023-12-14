Новинки рынка: ТОП-5 электромобилей, которые появятся в Украине в 2024 году

Если заглянуть в историю глубже, можно понять, что на самом деле электромобили сейчас не просто пришли к нам, а вернулись. Ведь на заре автомобилизации, на рубеже XIX и XX веков, долго было неясно, каким в конце концов должен быть персональный транспорт рядового гражданина: бензиновым, паровым или электрическим. Все три вида силовых агрегатов демонстрировали определенные успехи на дороге, и в какой-то период лидером являлся именно электропривод.

В начале прошлого века электромобили были самыми динамичными (100 км/ч? не вопрос!), самыми простыми в управлении и наименее проблемными с точки зрения обслуживания. Как ни странно, но эти же преимущества перед дизелями и “бензинками” электромобили имеют и сегодня. Парадоксально, но и недостатки за сто лет не изменились: большая цена, низкая автономность и длительное время зарядки батареи.

И хотя отставание "электричек" по всем трем вопросам в последнее время интенсивно сокращается, честно говоря, на массовый рынок им еще рановато – электромобили все еще остаются нишевым продуктом с ограниченным функционалом. Однако это чисто инженерная точка зрения, а маркетологи думают иначе, и их усилиями машины “на батарейках” выставили на ринг против проверенных веком эксплуатации топливных автомобилей. В странах, где на стороне электротранспорта выступили правительства, он использовал свой шанс – продажи поддержанных субсидиями электромобилей существенно растут. В Украине ситуация пока другая, хотя импортеры стараются.

Skoda Enyaq

Большой электрический кроссовер уже продается во многих странах, поэтому для Украины это долгожданная модель. Машина отличается вместительным и практичным салоном, что вообще типично для любой Skoda. Важно, что Enyaq имеет версии как с задним, так и полным приводом. Еще один тип распределения модели – по емкости батареи, всего их три, с пробегом без подзарядки от 340 до 510 км (методика WLTP). Особняком стоит комплектация RS, она самая динамичная с ее 6,2 с до 100 км/ч.

Peugeot е-2008

Маленький французский кроссовер второго поколения имеет электрическую версию, и на следующий год она появится в Украине в обновленном виде. Главным усовершенствованием для электромобиля, конечно же, будет увеличен за счет большой 54-киловаттной батареи запас хода – 406 км против бывших 345 км (WLTP). Экстерьер также освежили, как водится, за счет светотехники и облицовки радиатора. Симпатичная машинка не позиционируется как покоритель бездорожья, поэтому имеет только передний привод.

Volvo EX30

Не позже весны во всех дилерских салонах Volvo появится этот небольшой премиум-кроссовер – совершенно новый, сконструированный на отдельной платформе, и, как уверяют представители бренда, сделанный специально для молодых пользователей. Машина эта действительно для энергичных драйверов – первую сотню она разменивает уже через 3,6 секунды. Еще одна ее особенность – это самый компактный кроссовер в линейке Volvo. Цена новинки известна уже сегодня: 1 312 191 грн.

Porsche Macan

По нашему мнению, Macan – одна из самых интересных моделей Porsche, так вот во втором поколении она будет исключительно электрической. И не позже чем в октябре 2023 года ее должны привезти в Украину. Похоже, это будет новый шаг к нашей полностью электрической мобильности: благодаря новой системе электроснабжения на борту 100-киловаттную батарею "Макана" можно будет заряжать на "стандартные" 80% за 25 минут. Суммарная мощность двух моторов достигает 612 л.с., запас хода обещают на уровне 500 км. Еще одна опция из будущего – проектирование данных на лобовое стекло с так называемыми элементами дополненной реальности. На этом фоне три больших экрана на торпедо кажутся несущественным довеском.

Mercedes EQA и Mercedes EQB

Два электрических "Мерседеса" в скором времени получат обновленный вид и некоторые технические усовершенствования, чтобы не позже начала лета попасть в украинские автосалоны. Обновили в первую очередь переднюю часть кузова: решетку радиатора и бампер, а еще – задние фонари. В салоне обеих моделей будет новый трехспицевой руль, деревянные вставки и молдинги на торпедо и дверях. Мультимедийная система получила новую графику. Интересно, как конструкторы добавили обновленным машинам автономности (для Mercedes EQA это теперь 560 км по WLTP): они усовершенствовали аэродинамику, установили энергосберегающие шины и научили машину самостоятельно выключать ненужные потребители. Заказы принимаются уже сейчас, цены соответственно – от 1 793 000 гривен и от 1 840 000 гривен.

Если коротко

Электромобили? Говоря на языке автоперекупщиков, "можно брать". Они удобны, приятны на ходу, часто динамичны и всегда надежны (ну ладно, почти всегда). Но не забудьте о нескольких условиях. Очень желательно, чтобы в вашем гараже был еще один автомобиль, бензиновый или дизельный, на котором можно уверенно отправляться в неограниченно далекое путешествие. И также желательно иметь дома мощное зарядное устройство – это если вы хотите экономить на заправке. А если не хотите, то в городе или на трассе будете искать так называемую общественную зарядку, но цена километра там будет на уровне бензинового авто.