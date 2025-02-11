Яичный рулет с мясом и овощами: рецепт оригинального завтрака с простым приготовлением

Что нужно для яичного рулета с овощами и мясом

Для того, чтобы приготовить яичный рулет с овощами и мясом, нужны такие продукты:

куриное филе - 250-300 г

молоко - 2 ст. л.

яйца - 3 шт.

твердый сыр - 20 г

соль - щепотка

сладкий перец - 120 г

оливки - по вкусу

зеленый лук - 50 г

копченая паприка - по вкусу

сметана - 2 ст. л.

майонез - 1 ст. л.

сушеный чеснок - щепотка

растительное масло - для жарки

Как готовить яичный рулет с овощами и мясом

Для того, чтобы приготовить яичный рулет с овощами и мясом, сперва приготовьте тонкие яичные блины. Для этого разбейте яйца в миску, влейте к ним молоко и добавьте щепотку соли.

Тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции с помощью венчика. Разогрейте сковороду, смазав ее небольшим количеством масла.

Вылейте на сковороду небольшое количество яичной массы, покачайте посуду как при жарке блинов, чтобы тесто равномерно растеклось по поверхности сковороды. Жарьте яичные блины в течение нескольких минут с каждой стороны.



Как готовить яичные блины (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Для начинки перемелите с помощью мясорубки филе в фарш. Помойте и измельчите ножом зеленый лук, смешайте их с фаршем, добавив специи по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты мясной начинки.

Чтобы приготовить соус, смешайте жирную сметану с майонезом и сушеным чесноком. Для того, чтобы сделать яичные рулеты, равномерно намажьте мясной начинкой всю поверхность блина. Затем смажьте начинку 2 ч. л. соуса.

Болгарский перец нужно нарезать соломкой, почистив от семян. Выложите перец на одну половину блинчика.

По желанию к начинке можно добавить нарезанные оливки, маринованные огурцы или помидоры. Равномерно присыпьте начинку яичного рулета тертым сыром.



Как готовить яичный рулет с мясной начинкой (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Сверните яичные блины в рулеты, выложите их на застеленный пергаментом противень. Чтобы приготовить начинку, запекайте яичные рулеты при температуре 180 градусов в течение 30 минут.