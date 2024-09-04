Яичный рулет с куриным фаршем: рецепт нежирного блюда для семьи

Что нужно для мясного рулета с сыром и яйцом

Для приготовления рулета из курятины понадобятся следующие ингредиенты блюда:

фарш из курятины - 500 г;

яйца - 5 шт.;

сыр - 150 г;

сметана - 100 г;

лук - 1 шт.;

растительное масло - 1-2 ст. л.;

манная крупа - 1 ст. л.;

специи для салата - 1 ч. л.;

приправа для курятины - 1-2 ч. л.

соль - 0,5 ч. л.

Как готовить мясной рулет с яйцом и сыром

Рулет состоит из двух слоев - яично-сырного и мясного. Фарш можно приобрести готовый, или же приготовить самостоятельно - например, из филе.

Для яичного основания разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сметану, манную крупу и немного специй в салат. Перемешайте смесь до однородной консистенции.

Натрите сыр на большой терке, а затем всыпьте его в яйца. Сыр можно выбирать любой, по своему вкусу. После этого снова перемешайте смесь.

Застелите противень для выпечки пергаментом, смажьте растительным маслом, а затем вылейте яичную смесь. Равномерно распределите массу по поверхности с помощью силиконовой лопатки.

Равномерно распределите яичную массу по поверхности противень (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте яичный корж в течение 10 минут. Пока он остывает, приготовьте фарш для мясного слоя рулета.

Для этого нужно почистить и измельчить лук или пропустить его через мясорубку. Затем смешайте лук с фаршем, добавьте соль и приправы.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, равномерно выложите фарш на яично-сырную основу и осторожно скрутите рулет.

Как сделать рулет из мяса (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Выпекайте рулет еще 40 минут при температуре 180 градусов. После этого подождите, пока он полностью остынет, а затем нарежьте порционные кусочки.