Раскол армии России: военные назвали причины кризиса среди оккупантов

Раскол в российской армии вызван недостаточным опытом командования. Также этому способствует и отсутствие слаженности, поскольку те же "вагнеровцы" и "кадыровцы" подчиняются отдельно своим главарям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Нашему командованию противостоят те, у кого нет ни одного боевого опыта, либо имеют опыт в Сирии, где они безнаказанно уничтожали с воздуха цели...", - отметил Череватый.

По его словам, у российских военных очень сепарировано руководство.

"У "вагнеровцев" Пригожин "царь и бог", для них другие руководители на поле боя ничего не означают. То же самое у "кадыровцев", или даже больше. Сами руководители пехотные, например, видят что они не являются главной силой, поэтому не всегда могут проявить себя + не всегда имеют качественный отмобилизованный личный состав. Все это в комплексе порождает системные кризисы, приводящие к потерям, которые просто немыслимы в 21-м веке для армии, которая хочет называть себя не только "второй" в мире, а хотя бы современными Вооруженными Силами", - объяснил Череватый.

Раскол армии РФ

Напомним, сегодня в своей традиционной сводке и разведка Британии сообщила о расколе в армии РФ. В частности, проблема заключается в плохом руководстве младшего и среднего уровня и культуре прикрытия.

В качестве примера разведка назвала инцидент, произошедший с российскими военными Восточного округа. Две роты после гибели их командира скрылись с поля боя. Другие российские офицеры, вероятно, соврали об этом, пытаясь скрыть инцидент.

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