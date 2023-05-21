Есть намек на жаркое лето: каких погодных аномалий стоит ждать в 2023 году

Намек на жаркое лето

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что июнь в Украине будет без особых аномалий. А вот показатели температуры в июле и августе могут быть значительно выше нормы.

"Уже сейчас можем говорить, что июле-августе, средняя суточная температура которых составляет 25,5 градуса, в этом году достигнет в среднем 27 градусов. Это намек на жаркое лето", - рассказала она в эфире "Сніданок 1+1".

Погода побьет рекорды

А вот народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что лето в этом году побьет температурные рекорды.

"Лето будет существенно отличаться по поводу того, что весна была довольно холодной, такая затяжная. А лето будет отвечать своим температурам, как у нас обычно и даже будут биться некоторые рекорды. И свыше 30 градусов", - добавил синоптик и предупредил, что солнца и дождя будет в среднем 50 на 50.

Для урожая погода будет хорошей

Агрометеоролог Татьяна Адаменко сообщила, что лето 2023 года будет благоприятным для урожая. В регионах ожидается достаточно влаги и прогревания грунта для того, чтобы получить нормальное начальное развитие для выращивания культур. Она рекомендует в этом году заняться огородами - расти будет хорошо все.

Погода установится во второй половине июне

По словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, "хорошее лето" придет в Украину уже во второй половине июня. В первый месяц лета ожидаются самые сильные грозы и дожди, а до 10 июня будет довольно прохладно.

"Температура днем совсем не летняя может быть. Около 15-17 градусов, не выше 20 может быть. Вот такой период холодный может быть. Со второй половины июня - это уже будет начинаться хорошее лето. Там температура выровняется и пойдет на летние показатели", - отметила эксперт.