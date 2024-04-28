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Джулия Робертс повторила свой давний образ из 90-х и очаровала поклонников

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)
Автор: Юлия Любченко

Джулия Робертс решила повторить свой потрясающий образ из 90-х годов и очаровала своих фолловеров.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль издания Madame Figaro Paris.

Джулия Робертс повторила свой образ из 90-х

Джулия появилась на обложке одного глянца в эффектном сером костюме, который она уже демонстрировала 34 года назад, а именно 20 января 1990 года. Этот классический и, на первый взгляд, простой костюм, до сих пор считается счастливым для женщины.

В тот вечер 23-летняя актриса получила первый и желанный в своей кинокарьере "Золотой глобус" за "Лучшую женскую роль второго плана" в картине "Стальные магнолии".

Джулия Рбертс в 1990 году (фото: Pinterest)

А теперь через 34 года Джулия появилась на обложке майского номера глянца Madame Figaro в таком же костюме. К тому же она оставила при себе галстук и искреннюю улыбку. Правда, теперь у звезды в арсенале появились невероятные украшения от Chopard.

Джулия Робертс повторила свой образ с 90-х годов (фото: instagram.com/madamefigarofr)

Конечно, это не единственный образ, который показала Робертс, а саму съемку провел фотограф Алекс Любомирски - который снимал свадебную историю герцогов Сассекских.

Стоит напомнить, что в марте 1990 года состоялась премьера легендарного романтического фильма "Красотка", полностью изменившая жизнь актрисы и сделавшая из нее настоящую звезду кинематографа, она сильно повлияла на жизнь Робертс.

В общем-то, у современных звезд пошла тенденция воспроизводить образы из прошлого века, возможно потому, что сейчас возвращается мода тех лет, которая пришлась по вкусу современной молодеже и является ностальгией для старшего поколения.

Джулия Робертс в новой фотосессии (фото: instagram.com/madamefigarofr)

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