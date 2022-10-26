Джордж Мартин о ядерных угрозах Путина: "Хотел бы я сесть на дракона и полететь в Кремль!"

Американский писатель и сценарист, автор популярного цикла книг в жанре фэнтези "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин высказался об угрозе применения ядерного оружия, о чем периодически рассказывают в РФ на фоне своей войны против Украины.

Во время беседы Джордж Мартин напомнил, что в 50-х и 60-х годах прошлого века тоже витала ядерная угроза, но затем люди "перестали беспокоиться об этом".

Тогда в массах стало преобладать беспокойство относительно зомби-апокалипсиса, но, заметил писатель-фантаст, сейчас "внезапно ядерная война выглядит все более реалистичной".

Джордж Мартин на ток-шоу The Late Show (фото: скриншот с видео youtube.com)

Автор цикла книг, по которым канал HBO снял киноэпопею "Игра престолов" признался, что в настоящее время его личное видение мира приобретает все более пессимистические образы, учитывая то, что человечество уже столкнулось с пандемией коронавируса, происходят изменения климата, а теперь снова маячит угроза ядерной войны.

Джордж Мартин (фото: скриншот с видео youtube.com)

"Что если Путин действительно использует ядерную бомбу? Что лично мне делать? Хотел бы я сесть на дракона и полететь в Кремль! Но... я не знаю", - отметил Мартин.

Видео: Джордж Мартин прокомментировал угрозу ядерной войны со стороны РФ