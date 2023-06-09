Джонни Деппу - 60! Лучшие перевоплощения актера в кадре и в жизни (фото)

Знаменитый актер и главный пират кинематографа Джонни Депп отмечает 60-летие. Его фильмография насчитывает более 80 кинокартин, в которых каждая его роль и образ по-своему уникальны.

О лучших перевоплощениях актера в кадре и жизни - читайте в материале ниже.

В каких фильмах снимался Джонни Депп

Пираты Карибского моря

Пожалуй, один из самых лучших фильмов, в которых снимался Джонни Депп. Эта американская кинокартина, имеющая пять частей, стала успешной не только в США, но и во всем мире. Он сыграл главную роль - Джека Воробья - смелого пирата, который выживает больше благодаря остроумию и умению вести переговоры, чем благодаря оружию и силе. Также предпочитает избегать слишком опасных ситуаций и дерется только в случае необходимости.

С скриншоты из фильмов "Пираты Карибского моря"

Чарли и шоколадная фабрика

Детский фэнтезийный роман валлийского писателя Роальда Дала. В этом фильме Депп сыграл персонажа Вилли Вонки - самого трудолюбивого персонажа, владельца фабрики сладостей, который был предан своему делу, постоянно совершенствовал свою продукцию.

Однако сам Джонни на самом деле не любит хороший шоколад, ему больше по душе сама глазурь. Если сравнить образ Джека Воробья и Вилли Вонка, то разница просто колоссальная, можно и не понять, что это один и тот же актер.

Скриншоты из фильма

Алиса в стране чудес

Возможно, кто-то не знает, но в этом фильме американского кинорежиссера Тима Бертона также был Джонни. Он сыграл роль фрика - шляпника, который делает шляпы, участвует в постоянном чаепитии. К тому же невоспитанный и неумный, делает замечание Алисе. Его словарный запас ограничен, а язык неразборчив.

Скриншоты из фильма

Убийство в "Восточном экспрессе"

Криминальная мелодрама режиссера Кеннет Брана. Лента снята на основе одноименного романа Агаты Кристи и рассказывает о расследовании детективом Пуаро убийства, произошедшего в поезде, где подозреваем каждый.

В этом фильме Джонни в образе Сэмюэля Рэтчетта - богатого американца с темным прошлым. У Рэтчетта над правым глазом есть зловещий шрам. Раньше этот человек был причастен к преступлениям, которые ему легко сходили с рук.

Скриншоты из фильма

Турист

В этом фильме Джонни играет трогательный образ приезжающего в Италию американского туриста Фрэнка Тапело, чтобы залечить душевную рану.

В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза, которую сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли. Раненое сердце Фрэнка, похоже, готово сдаться новой любимой. Однако их планы нарушает водоворот интриг и опасностей.

Скриншоты из фильма

Факты из жизни Джонни Деппа

В 2012 году Джонни Депп появился в Книге рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер. В том же году ему удалось заработать 75 миллионов долларов.

На самом деле фамилия актера Деппа в переводе с немецкого языка означает "дурак". Сам Джонни относится к этому факту с юмором.

У актера даже нет среднего школьного образования, не говоря уже о каком-либо другом. Он решил бросить школу в возрасте 16 лет.

Семья Джонни Деппа так часто меняла места жительства, что когда ему исполнилось 15 лет, он успел пожить в 20 разных местах.

Депп не любит громких праздников и большого скопления людей. Кроме этого артисту не нравится, когда к его персоне проявляют повышенное внимание.

Актер никогда не расстается с пиратским костюмом. Куда бы ни ехал, с ним всегда костюм Джека Воробья. В образе пирата он посещает больницы и ободряет больных детей.

Как актер менялся в течение жизни

Единственное, что можно сказать об изменениях Джонни Деппа на протяжении жизни, что актер как хорошее вино - с каждым годом становится только лучшим.

Джонни Депп в разные годы жизни (фото:mptvimages.com)