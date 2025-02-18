Джонни Депп возвращается к роли Джека Воробья в новых "Пиратах Карибского моря": что известно

По информации издания, в декабре прошлого года продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что для новой части фильма разрабатывали два альтернативных сценария, один из которых не предусматривал участия Джонни Деппа.

Однако один из источников подтвердил, что студия Walt Disney приняла решение вернуть актера во франшизу.

В то же время дата официального старта производства нового фильма до сих пор не определена.

Издание также отмечает, что официальных комментариев от Disney относительно возвращения Деппа пока не было. Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

После чего Деппа исключили из "Пиратов"

Актер был исключен из кинофраншизы в 2018 году из-за судебной тяжбы с его бывшей женой Эмбер Херд. Более двух лет назад он заявил, что не вернется к роли капитана Джека Воробья, даже если Disney предложит ему 300 миллионов долларов.

Однако в последнее время появились слухи, что студия согласилась выполнить условия Деппа и готова заплатить ему любую сумму.

Напомним, Депп выиграл дело против Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии. Суд присяжных постановил, что Херд должна выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов, из которых 5 миллионов - судебные издержки. Эмбер Херд (фото: Getty Images)

Изначально Депп требовал оштрафовать Херд на 50 миллионов. Присяжные признали, что актриса опозорила своего бывшего, представив его как домашнего тирана в своей колонке для Washington Post.

В то же время присяжные частично поддержали ее, назначив ей компенсацию в размере 2 миллиона долларов.