Джобс, Альтман и другие IT-гении, которых со скандалом уволили из их же компаний

Стив Джобс (Apple)

Что касается Стива Джобса, легендарного лидера Apple, информация о его увольнении из компании в 1985 году варьируется в зависимости от источника. Известно лишь, что после конфликта с тогдашним руководителем бренда Джоном Скалли, поддержанным советом директоров, Джобсу пришлось покинуть Apple.

Независимо от того, пошел ли Джобс добровольно или ему "помогли" уйти, он вынужден был покинуть компанию, которую сам основал.

Через год он приобрел компанию, превратившуюся в известную мультипликационную студию Pixar. Джобс оставался генеральным директором Pixar до 2006 года, когда компанию приобрела The Walt Disney Company.

Возвращение Джобса в Apple состоялось в 1996 году как советника, и уже в следующем году он убедил совет директоров уволить Джила Амелио с поста руководителя и занял его место.

Стив Джобс оставался главой Apple до 2011 года, когда вынужден был уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

После его смерти от рака поджелудочной железы пост генерального директора компании был передан в руки Тима Кука, который до сих пор занимает эту должность.

Бывший генеральный директор корпорации Apple Inc Стив Джобс (фото: Wikimedia)

Эван Уильямс (Twitter)

Платформа для микроблогинга Twitter была создана в 2006 году Эваном Уильямсом и Джеком Дорси. Интересно, что именно Дорси получил роль генерального директора в новой компании, поскольку идея социальной сети принадлежала ему. Однако через два года Уильямс внезапно принял решение отстранить Дорси с должности, заняв ее сам.

В 2009 году Джек Дорси основал компанию Square, стоимость которой достигла 31 миллиард долларов. Несмотря на попытки главы Facebook Марка Цукерберга завербовать Дорси, тот решил следовать своим планам.

Слухи ходили о том, что Дорси запустил информационную кампанию, представляя себя единственным создателем Twitter. Он также активно влиял на членов совета директоров и других сотрудников, направляя их против Уильямса.

Усилия Дорси не прошли даром - в 2015 году он вернулся в Twitter, вступив в должность исполняющего обязанности генерального директора. Вскоре "и.о." исчезло из его звания.

В конце февраля 2019 года компания объявила об увольнении Эвана Уильямса с должности члена совета директоров. Таким образом, можно сказать, что месть Дорси оказалась успешной.

Основатель Twitter Эван Уильямс (фото: Wikimedia)

Мартин Эберхард (Tesla)

Интересно, что в начале своего пути компанию Tesla создали не Илон Маск, а инженеры Марк Тарпеннинг и Мартин Эберхард. Последний стал первым генеральным директором Tesla в 2003 году. Однако в 2007 году, получив звонок от Маска, сообщивший о созыве совета директоров без его участия, Эберхарда попросили уйти с должности главы компании.

В следующем году Эберхард подал судебный иск против Маска, обвиняя его в захвате власти в компании, организации его отставки и попытке искажения истории, приписывая себе заслуги за создание модели Roadster. Однако дело не дошло до серьезного судебного разбирательства и было урегулировано в досудебном порядке.

Сооснователь Tesla Мартин Эберхард (фото: Wikimedia)

Джерри Янг (Yahoo!)

Джерри Янг совместно с Дэвидом Фило основал Yahoo! в 1995 году, когда они являлись студентами в Стэнфорде. В 2007 году Янг стал генеральным директором компании. Вскоре после этого Microsoft предложил поглотить Yahoo!, однако Янг отказался от сделки.

Этот шаг вызвал резкое снижение стоимости акций Yahoo! на рынке, и совет директоров, не прощая ошибку Янга, принял решение отправить его в отставку со всех постов в компании в 2012 году.

Соучредитель и бывший генеральный директор компании Yahoo! Джерри Янг (фото: Wikimedia)

Семь Альтман (OpenAI)

17 ноября 2023 года генеральный директор OpenAI, американской компании, специализирующейся на разработке нейросети ChatGPT, Сэм Альтман (предприниматель, инвестор, программист) подал в отставку. В знак протеста к нему присоединились некоторые коллеги, а ведущие инвесторы были поражены неожиданным поворотом событий.

Начало конфликта

По словам соучредителя и бывшего президента OpenAI Грега Брокмана, вечером 16 ноября Сэм Альтман получил приглашение на видеоконференцию в Google Meet от главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера.

На следующий день генеральный директор присоединился к вызову, где присутствовали почти все члены совета директоров. В ходе беседы Альтману было объявлено о его освобождении от должности.

В то же время руководство обратилось к Брокману, также сообщив об его удалении из совета. Заявлено, что решение было принято после внутренней проверки и Альтман "не всегда был откровенным с советом директоров". Исполняющим обязанности генерального директора временно заняла Мира Мурати.

На фоне этих событий Грег Брокман, занимавший пост президента OpenAI, объявил об увольнении, за ним последовали руководитель отдела подготовки Александр Медфри и директор по исследованиям Якуб Пачоки.

Бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (фото: Wikimedia)

Реакция и попытки вернуть Альтмана

Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп отметил во внутреннем сообщении, что информация об увольнении Альтмана стала неожиданностью для всей команды.

Агентство Bloomberg сообщило, что генеральный директор Microsoft был "взбешен" после этого решения и начал давить на совет директоров, предлагая рассмотреть вопрос о восстановлении Альтмана в должности генерального директора.

По данным The Information, в то же время бывший генеральный директор начал обсуждать с инвесторами возможное создание нового стартапа в области искусственного интеллекта, к которому могут присоединиться Грег Брокман и некоторые другие сотрудники OpenAI.

Вечером 18 ноября The Verge опубликовал материал, в котором утверждалось, что действующее руководство компании "в принципе" согласилось подать в отставку и восстановить в должности Альтмана и Брокмана. Окончательное решение должно было быть принято вечером на следующий день.

Однако, несмотря на предыдущие признаки благоприятного развития событий для Альтмана, 19 ноября, после переговоров с советом директоров, другими топ-менеджерами и ведущими инвесторами, Альтман не вернется в компанию. Обязанности временного генерального директора возьмет на себя соучредитель и бывший генеральный директор стриминговой платформы Twitch, Эммет Шир.