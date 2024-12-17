Джим Керри передумал уходить на пенсию: что актер говорит о своей дальнейшей карьере

Популярный американский актер Джим Керри несколько лет назад объявил о завершении карьеры и выходе на пенсию. Однако теперь он удивил фанов новым заявлением.

Как Джим Керри комментирует свою дальнейшую деятельность

В частности, звезда кино сказал, что не собирается завершать актерскую карьеру. Уже на днях, 20 декабря, состоится премьера третьей части ленты с его участием. В фильме "Еж Соник 3" актер сыграл роль Роботника и его дедушку.

Как отмечает источник, ранее в сети сплетничали о том, что Джим согласился на съемки из-за нехватки денег. Но в своих интервью звезда опроверг такие утверждения и подчеркнул, что шутил о деньгах и на самом деле все дело не в них.

Также Керри говорит, что действительно задумывался над тем, чтобы сделать паузу в карьере, но в большей степени он имел в виду отдых на какое-то время от актерской работы.

Джим Керри в фильме "Всегда говори да" (фото: Кинорум)

Джим говорит, что ему предложили роль в новом проекте, а потому он решил, что пока не хочет прощаться со своей работой в кино.

По мнению знаменитости, "правильная идея" делает его снова открытым к съемкам, даже в новых частях "Маски" или фильме "Как Гринч украл Рождество".

"Я сказал, что хотел бы уйти на пенсию, но я думаю, что говорил больше об отдыхе. Потому что как только на вашем пути появляется хорошая идея, или группа людей, с которыми вам действительно понравилось работать, и все такое, это просто меняется", - объяснил селебрити.

Что известно о Джиме Керри

Канадско-американский актер и комик родился в Ньюмаркете, Канада. Огромный успех в его карьере произошел в 1990-х годах после участия в телешоу "В ярких красках". После этого последовала череда ярких фильмов с участием Керри, которые сделали его известным на весь мир и настоящим народным любимцем.

В числе таких лент: "Маска", "Эйс Вентура", "Тупой и еще тупее", "Брюс Всемогущий", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и другие. Дважды Керри номинировали на премию "Золотой глобус".

Кроме актерства, звезда также остается одним из самых высокооплачиваемых комиков в США.

Джим Керри в фильме "Брюс Всемогущий" (фото: Кинорум)

Из-за нехватки денег в семье Джиму пришлось начать работать в 13-летнем возрасте. Семья была настолько бедной, что ей даже нечем было платить за дом. А потому некоторое время семья жила на стоянке автофургонов в стареньком автоприцепе.

Актер позже говорил: "Моему отцу не везло в бизнесе, потому что он был слишком добрым. Из этого я сделал вывод, что не стоит быть слишком добрым, когда дела идут к худшему".